Yanina Latorre dio detalles sobre la salud de Esmeralda Mitre y aseguró que padece graves adicciones

Este jueves en LAM (América), dieron detalles de la delicada situación en que se encuentra Esmeralda Mitre. En primer lugar, la panelista Yanina Latorre reveló que estando internada la actriz, su abogado y el de su madre "se agarraron a trompadas", mientras que el novio de la artista "se robó el auto".

Luego, sobre la crítica situación de Esmeralda Mitre, Yanina Latorre profundizó: "Empezó a vivir casi en la indigencia. No tiene trabajo. No existe la herencia tal que ella reclama, ni trabaja en La Nación. Ella entró como en una locura y un vínculo muy tóxico a Paolo Vianini, a quien la familia habría dejado de pasarle dinero, por lo que se habla de golpes y de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia".

Esmeralda Mitre atraviesa un momento crítico. Foto: Captura de video América TV.

Además la panelista remarcó sobre el cuadro en el que se encuentra Esmeralda Mitre por sus adicciones: "En su casa no tiene gas. No hay agua caliente, no tiene comida. No tiene nada para comer. Y empezó a vender todas las cosas del departamento no se sabe si ella, su entorno o su novio para comprar drogas".

Por otro lado, Yanina Latorre contó que la madre de Esmeralda Mitre dejó de pasarle dinero a su hija porque ella "lo gastaba en drogas", y que luego comenzó a llevarle comida para que se alimente. "A ella la intentaron internar varias veces, los hermanos, la madre, y nunca tuvieron suerte. Ayer su mamá se presentó en la Justicia", precisó la integrante de LAM.

En tanto que sobre la presentación judicial que hizo Blanca Isabel Álvarez De Toledo, madre de Esmeralda Mitre, Yanina Latorre contó que el testimonio en su declaración fue: "Estoy desesperada y no sé más que hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida, y ahora no puede parar de consumir drogas. Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte. Mi hija no tiene para comer, un amigo de ella y yo le damos para la comida. Ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Mi amiga Carol le compró una heladera porque ni siquiera eso tenía. Le roban cosas y las venden. Vive en condiciones indignas y lo más grave es que vive en condiciones peligrosas y rodeada de gente que se abusa de lo poco que le queda. Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido".