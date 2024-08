Un conocido conductor reveló la exorbitante cifra que le pidieron a Alberto Fernández estudios de abogados para defenderlo

En plena conmoción nacional por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, el conductor Ángel de Brito dio a conocer la exorbitante cifra que le pidieron al expresidente algunos estudios de abogados para defenderlo.

"Acá me está diciendo una colega que le costó a Alberto encontrar defensa, no porque no lo quisieran defender, sino porque Fernández no quería pagar la cifra que le pedían", comenzó el conductor de LAM (América).

Luego el periodista agregó sobre el monto que le solicitaron a Alberto Fernández para defenderlo de la denuncia que le cruzó Fabiola Yañez: "Obviamente le piden un dinero importante, varios estudios le pidieron un millón de dólares para defenderlo, y no los quería poner".

Mientras tanto desde el panel de LAM, la periodista Guadalupe Vázquez, que estuvo como invitada al ciclo para hablar sobre el impacto de la denuncia de Fabiola Yañez, señaló que de todas formas Alberto Fernández no tendría cómo justificar ese dinero, dado que con lo que cobra actualmente en concepto de jubilación de privilegio no podría llegar al mencionado monto requerido.

"Los tenía Dylan guardados", bromó De Brito sobre la posibilidad de que el perro que tenía Fernández en la Quinta de Olivos tuviera escondido tamaño botín.