Las hijas de Jorge Lanata rompieron el silencio y revelaron la verdad de la salud del conductor

Jorga Lanata continúa en un delicado estado de salud, que comenzó el pasado 14 de junio cuando sufrió una descompensación durante un estudio de rutina. Durante este jueves la periodista Yanina Latorre, aseguró que el conductor "continúa aún en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en un delicado cuadro".

El periodista está internado desde el 14 de junio

"Está con traqueotomía, lo habían desentubado, lo vieron un poquito para atrás y lo volvieron a intubar. Hasta que no solucionen el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado” contó durante la última emisión de LAM.

Recordemos que Jorge Lanata acarrea problemas de salud desde hace varios años, e incluso ya tuvo una intervención en la que le trasplantaron sus riñones.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

"Por el tema renal, por el tema de su diabetes y tiene que seguir con toda la batería de medicamentos, entonces él va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte de recuperación después de esto. Él está semidespierto” comentó Yanina, quien además dijo que Elba Marcovecchio, la actual pareja del periodista, "le lee los diarios y le cuenta todo lo que está pasando, convencida de que algo le va a quedar".

Lola y Barbara Lanata hablaron sobre la salud de su papá

"No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papa NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida", comienza el mensaje que subraya: "Nos reconoce y contesta como puede".

"Obviamente tiene días mejores y días peores pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios. Si bien tiene una traqueostomia ya aguanta más de 12hs desconectado", continúa el texto.

El mensaje de Lola y Barbara, las hijas de Jorge Lanata

"De a poco va haciendo ejercicios de kinesiología y desde hace una semana pasa un par de horastal día sentado. Nosotras vamos siempre, también lo hacen algunas personas cercanas. Hoy pasó la tarde sentado y acompañado por Kiwi y amigas de la familia, nos turnamos para que esté siempre acompañado", contaron las hijas del conductor.

"Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse. Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia pero estamos confiadas en que va a estar bien", finaliza el mensaje de las hijas de Jorge Lanata.