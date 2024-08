La conmovedora revelación de la mamá de Mariano Caprarola, a un año de su muerte

El 17 de agosto se cumplirá un año del fallecimiento de Mariano Caprarola, quien el 12 de agosto hubiese cumplido 50 años. Ahora, quien rompió el silencio fue Fady, su madre, quien habló de la ceremonia que se realizará el próximo sábado.



El asesor de moda falleció de un shock hemorrágico cuando estaba por recibir el alta luego de practicarse una cirugía de cálculos renales. Su salud se había deteriorado significativamente luego de una intervención de Aníbal Lotocki.

La madre de Mariano Caprarola habló de su dolor a un año de la muerte de su hijo.



“Por Mariano necesito y deseo que se haga justicia con este señor que me hizo tanto daño sacándome la vida de uno de mis hijos”, expresó Fady, la madre de Mariano Caprarola en una charla con la revista Gente.



“Lo de Mariano fue una cosa insólita que jamás iba a imaginar. Por eso me cuesta tanto asimilar su muerte”, agregó la madre del asesor de moda con relación al fallecimiento inesperado y al duelo que todavía no le da tregua.



“Hablo de él y se me llenan los ojos de lágrimas. Me cuesta un montón. Este sábado a la tarde vamos a hacer una misa acá en Benavidez. Me hace mal, pero a la vez lo necesito”, confesó la mamá de Mariano Caprarola sobre la ceremonia que se realizará en unos días.

Al momento de hablar de cómo era su hijo, la mujer de 92 años contó que era muy pendiente de ella y que siempre estaba atento a lo que necesitara. “Me perseguía, estaba muy atento sobre dónde estaba yo”, contó Fady.



“Cuando era chico Mariano se disfrazaba y simulaba hacer otras de teatro. Era la forma que encontraba para destacarse. Pero yo no lo veía. Lo hacía todo encerrado en su cuarto. Se armaba un escenario y actuaba. Desde pequeño le gustaba eso”, cerró la madre de Mariano Caprarola.