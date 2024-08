Cecilia Milone: "Es muy difícil mostrar tu alma cuando alguien te está descarnando"

El próximo domingo 18 de agosto, los mendocinos tienen una cita con Cecilia Milone y el tango. La destacada actriz presentará en el Teatro Independencia Master Tango, un espectáculo que propone un paseo contado a través de la música, con una cuidadosa selección de tangos muy populares interpretados en directo por una orquesta, textos llenos de humor y nostalgia y el despliegue de bailarines en vivo.

Cabe destacar que la artista ya se había lucido antes en la sala mayor de los mendocinos, con la reconocida obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, Drácula, el musical.

Este domingo 18 de agosto, llega la actriz al Teatro Independencia con "Master Tango". Créditos: Instagram Mastertangoshow.

Con la autoría y dirección general de Cecilia Milone, Master Tango cuenta con banda en vivo, conformada por Juan Alberto Pugliano; Rubén Callegari; Pablo Giménez y Victoria Bocelli, y un despliegue de vestuario y luces increíble. Las coreografías están a cargo de Daniela Inglese y pasan por todos los estilos, desde el tango salón al tango show. Los bailarines que están presentes en esta propuesta son Ariel Pastocchi, Nando José, y en esta oportunidad se sumarán dos bailarines mendocinos, dirigidos por Agostina Scifo: Sol Albert, Agustín Chirino.

Las entradas para este espectáculo ya están a la venta en la página EntradaWeb y van desde los $14.000 a los $17.000, según la ubicación elegida. Asimismo, a estos importes se les debe sumar el Servicio Venta Internet de la plataforma.

Bailarines y músicos forman parte de esta propuesta. Créditos: Instagram Mastertangoshow.

Cecilia Milone conversó con MDZ Show acerca de esta propuesta, hizo una reflexión sobre cómo la marcó Drácula, el musical y también se expresó acerca de su vida personal.

Milone habló con MDZ Show previo a su presentación en la sala mayor de los mendocinos. Créditos: Instagram Mastertangoshow.

- Sos autora y directora de Master Tango. ¿De dónde surge la idea?

- Este espectáculo, en realidad, es pandémico. Surgió en la modalidad de teatro en auto. Yo sentía ya la necesidad de expresarme, de sacar un poco la artista y ahí surgió la posibilidad de hacer esto en La Rural. Entonces le tiré está idea a Daniela Inglese y empezamos a pergeñarla y a juntar gente en ese momento. Tenía que ser sin músicos porque no podía haber tanta gente en el escenario al mismo tiempo. Y el año pasado, estuve en Mar del Plata, termino de hacer Drácula y me parece que estaba bueno abordarlo de otra manera y llevarlo a un modo teatral. Entonces me encuentro con amigos míos y hago lo mismo. Cuando llego a Buenos Aires digo: "Por fin es el momento de estar en zona donde domino los lugares, donde tengo amigos que se que pueden ensayar aunque yo no tenga tanto dinero para ofrecerles"; medio como cooperativa. Y eso hice. Llamé a a mis amigos de toda la vida y sumé a los cuatro músicos, así que quedó un grupo sólido.

- ¿Qué es en tu vida el tango?

- Como surgió en medio de la pandemia, yo sentí que me tenía que reencontrar conmigo. El tango y el boleto fueron los primeros géneros que llegaron a mí vida. Entonces lo que me pasó es que cuando tuve la necesidad de expresarme en un momento de tanto encierro, sentí que tenía que ir por un género tan contundente, definitivo y tan expresivo como es el tango; y también liberador, porque el tango, más allá de que es dramático, también hay tangos que los abordamos dentro de este show: hay tangos con humor, otros más teatrales, más dramáticos, o menos. El tango tiene muchos colores. Eso intenté, que estuviera baile de salón; show; que la gente pudiera apreciar un poco los distintos matices que tiene el género, tanto en lo vocal como en lo bailado; y un vestuario cuidadoso. Intenté ir por todo para que el espectáculo pudiera ser muy integral. Cecilia Milone interpretó a "Mina" en "Drácula, el musical". Créditos: Facebook Cecilia Milone.

- Muchos recuerdan tus inicios en la actuación, en especial con Drácula, el musical. ¿Qué significó está obra para vos?

- Drácula es demasiado para mí. Incluso, cada vez que yo vuelvo a ciertas ciudades que han sido tan definitivas, como Rosario, Bahía Blanca, Mendoza y Mar del Plata, me ha pasado que hemos llegado y ya estaba la gira rendida. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Y sobre todo salas como el Independencia, me pasa que cada vez que vuelvo me revuelve esa emoción que tuve alguna vez cuando conocí ese teatro. Siento que estoy pegoteada, nunca se va Drácula de mi vida. He vuelto con un montón de espectáculos a Mendoza, pero me pasa que yo entro al Independencia y vuelvo a tener 22 años.

- ¿Por qué dejaste el papel protagónico?

-Siento que es un rol para iniciar carreras, entonces me parece que me despedí de Mina en el momento justo. Siento que Mina es un hermoso personaje que tiene una frescura. Yo tuve esa frescura cuando me eligieron y ahora me parece que ya está. Me encantaría hacer el personaje de la nodriza alguna vez porque yo amo Drácula, pero siento que esa jovencita (Mina) le corresponde a una jovencita.

- En cuanto a tu vida personal, recientemente en un video que compartiste en Instagram te definiste como una persona "muy sensible" y que en algunas ocasiones la gente no te ha tomado en serio, llegando al punto de llamarte "dramática" o "exagerada". Frente a esta situación, una vía de escape para vos fue el arte. ¿Cómo te ayudó?

- Esto lo cuento gracias a un médico, que yo le dije medio bromeando "yo me doy cuenta cuando un remedio me hace bien", y me reí. Y me dijo "no, no te rías. Es probable que vos sientas en tu cuerpo cuando un remedio te hace bien porque vos tenés una curva de sensibilidad muy alta". Y ahí me explicó algo que me resultó sorprendente. Yo no sabía que era tan claro y que tenía que ver hasta con un, como lo defino yo, sistema operativo. No es ni siquiera una patología, es una característica. La verdad es que una persona de la ciencia me diera esa explicación tan "relajada", yo dije "qué bueno esto compartirlo" porque es verdad que a veces nos vemos tildados como de "exagerados" o "muy dramáticos". A nosotros un disgusto nos enferma, y a otras personas no les pasa nada. Entonces entender que hay que respetarnos. El mundo es mucho más agradable si permitimos respetar los sentimientos de cada uno.

Este fue el video que compartió Cecilia Milone en Instagram hablando sobre la sensibilidad

- ¿La fama te ha perjudicado en este tema de la sensibilidad, en lo que respecta a la prensa? ¿O haces oídos sordos a los medios?

- Las dos cosas. Hoy puedo decir que hago oídos sordos, pero si antes me ha dañado mucho y me han confundido. Yo comprendo hoy mi confusión, y hasta me la perdono. Uno perdona tanta gente que le hace daño ya veces no se perdona a uno mismo cosas que uno hizo. Yo lo que siento es que mi necesidad de ser artista era tan grande que yo necesitaba pertenecer al medio; ser popular, no por el hecho del ego, si no para que me dieran trabajo. Eso hizo que jugara las reglas que te dicen que tenés que jugar. Lamentablemente, quizás las necesité, no lo se. Si se que hoy con 33 años de carrera decido hacerlo de otra manera y con un mundo que tiene un montón de cosas espantosas, respecto de lo superficial, hoy en día las redes sociales, que tiene una gran superficialidad y un gran yoísmo, también tienen una practicidad si vos querés difundir arte. Entonces siento que si no son entrevistas de persona a persona, prefiero no dar entrevistas y difundir mis espectáculos a través de redes. Hoy es una decisión definitiva, sin concesión. No permitiría entrar en este juego. Siento que me ha lastimado, que hoy no me lastima. Cecilia Milone ha decidido hacer oídos sordos a la prensa. Créditos: Instagram Ceciliamilone.

- También, hace poco comentaste en otro video que a la hora de hacer una entrevista te ves forzada a hacer un personaje que no muestra su lado verdadero. ¿Quién es realmente Cecilia Milone?

- Siento que cuando uno hace una entrevista de ese tipo (de la prensa rosa), terminas haciendo un chiste en doble sentido, utilizando una ironía, hablando medio a los gritos. Es muy difícil mostrar tu alma cuando alguien te está descarnando, buscando algo para que te de vergüenza. Entonces lo lógico es defenderme. Aparece una persona que no es la que luego se sube al escenario y canta los tangos y llega la emoción de la gente. Entonces digo: ¿Hasta qué punto esta entrevista a mí me suma o me resta?. Porque si vos ves a una señora que hace chistes en doble sentido y que habla a los gritos, ¿qué tiene que ver eso con la suavidad que yo canto El día que me quieras el domingo en el Independencia? Nada. Entonces no me sirve para vender. No te cambia la taquilla, eso es algo que tengo comprobado. He formado parte de diferentes situaciones, porque uno en la vida profesional atraviesa momentos personales, escándalos propios y de otros porque llevas años trabajando; y te aseguro que tanto los míos como los de nadie no cambia la taquilla. Cuando vos tenés buena venta, no te baja la venta, y cuando te baja la venta, no te sube. Te sirve para que sepan tu nombre, pero no para que te vayan a ver al teatro.