Andres Koi, del éxito de Dvicio a su carrera como solista: "La ilusión está intacta"

Luego de más de 10 años como vocalista de Dvicio, Andrés Koi llega a nuestro país con su proyecto solista. El artista madrileño de 31 años se reinicia tras haber liderado a la exitosa banda española, y con su primer disco “AIJAG” recientemente presentado, Andrés lega por primera vez a la Argentina para presentarse este 26 de Octubre en La Trastienda.

Bajo las siglas “AIJAG”, se esconde el lema Andrés It´s Just a Game. Y en efecto el ex de DVICIO se lo toma como si de un juego se tratase, aunque el resultado sea una cosa verdaderamente seria. A lo largo de sus 13 canciones, entre ellas “Eléctrico” llamado a convertirse en su mascarón de proa, el madrileño confirma su evolución hacia un sonido de alcance internacional e ingresa directamente en la élite de la música hecha en España.

Producido por el galardonado con múltiples Grammys, Navi, la elegancia y un toque cosmopolita definen el nuevo camino sonoro de Andrés Koi. Andrés juega, corre, pinta, se suelta y se siente libre, en una emancipación estilística que avanza nueva y prometedora. Basada en las esencias de su propio estilo y en la armonía con el mundo, para transmitir una profunda sensación de libertad.

Andrés Koi lanzó su primer disco en formato solista.

Tras almorzar un bife de chorizo, de comer un postre de flan con dulce de leche y crema y mientras disfrutaba de un cañoncito de dulce de leche, sin dudas que el artista español es un gran conocedor de la comida argentina. "Soy mitad argentino y mitad español", confiesa mientras recuerda que lo único que supera al cañoncito, para él, "son los criollitos". Con ese paladar disfrutando de la comida de nuestro país, Andres Koi dialogó mano a mano con MDZ.

- ¿Hay alguna unión entre la comida y la música?

- Sí, encuentro la unión porque tengo varios amigos chefs y creo que en tiene un gran aspecto creativo. Estamos un poco todos como en esa misma onda de locura, de crear, de pensar en qué puede combinar. También creo que hay que tener una sensibilidad especial para ser chef y en algún momento me encantaría poder unir y hacer una fusión de música y algo gastronómico.

- En la cocina de la música, en la producción, tu primer disco solista fue con un productor premium...

- Arranqué fuerte, seguro. Ya solo encontrarlo fue un éxito. Fueron unos meses muy bonitos trabajando y andando en bici. A él, como a mí, nos gusta mucho andar en bici, entonces salíamos a andar y volvíamos al estudio a trabajar. Encontrar a alguien también que cuando las cosas se ponen en arenas movedizas te agarre la mano y te diga "vamos a hacer este disco tú y yo", pues es muy reconfortante.

- ¿Antes de separarte de la banda venías pensando en la carrera solista?

- De alguna manera ya estaba empezando a crear una realidad de lo que yo quería quizá de forma inconsciente, pero al final la cabeza todo el tiempo lo pensaba. Sin embargo, hasta que realmente no di la noticia, no lo expresé, no fui capaz de ponerme en serio a crear todo esto.

Andres Koi fue cantante de la banda Dvicio.

- El disco tiene 13 canciones... ¿creés en la suerte?

- De alguna manera es como hacer un poquito de honor al trabajo. No quiero que este disco sea un éxito por suerte sino que si lo tenía que ser es por el trabajo.

- ¿Qué similitudes y diferencias encontras en este primer disco solista y el primer disco con Dvicio?

- Es muy diferente, pero hay algo muy parecido que es la ilusión. La ilusión está intacta. Ahora de más grande también soy más consciente. Antes realmente no me preguntaba tanto las cosas, solamente tiraba para adelante y ya. Ahora me da felicidad el pensar qué bonito estar aquí de vuelta, reconectarme con el público.

- A 10 años del lanzamiento de tu primera canción ¿Imaginabas lograr todo lo que lograste?

- No sé. Tampoco paso mucho tiempo de mi vida imaginándome cosas. Yo sueño en grande y me encantaría el día de mañana llenar un sitio grande, pero realmente me estoy enfocando mucho más en pequeños detalles del ahora.

- ¿Qué me podes adelantar del show en octubre?

- Va a poder ver un show que yo creo que va a tener mucho de nuevo, será una sensación de decir "¡Wow! ¡Qué diferente, qué evolución!". Pero también pretendo incluir canciones que todavía estoy haciendo de las anteriores que he creado.