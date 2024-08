Jorge Rial reveló detalles sobre un virus que lo tiene a maltraer: "No doy más"

El conductor televisivo y radial Jorge Rial debe estar especialmente atento a su estado de salud tras el infarto sufrido durante 2023, en el que pudo salvar su vida gracias a la rápida reacción de quienes lo rodeaban.

Por ello, llamó la atención cuando esta mañana, durante la emisión de su programa radial Argenzuela, que se emite a través de Radio 10, le comentó al Gato Sylvestre que hace semanas se encuentra acarreando un problema de salud del que no puede recuperarse.

Jorge Rial conduce Argenzuela en Radio 10

"La verdad estoy hecho bolsa, no doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir" comenzó a detallar Jorge Rial. "Pasan los días y no se pasa". "Me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedo en casa, me abrigo bien, todo por las dudas" dijo en cuanto a los cuidados que tiene sobre su cuerpo.

"Hace tres semanas más o menos, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor que ahora" dijo sobre la duración de lo que parece ser un cuadro gripal típico de la época, pero con el agravante de su episodio cardíaco. "Es fuerte, es molesto y no sabés cómo sacártelo de encima".

