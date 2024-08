El palazo de Jorge Rial a Jonatan Viale: "Los garcas ahora se..."

Las repercusiones por la denuncia sobre maltrato físico de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández siguen multiplicándose al calor de las apariciones de videos íntimos del ex presidente y versiones cada vez más bochornosas e inadecuadas que ensucian la investidura presidencial.

Y en medio de este escándalo, Jorge Rial se descargó contra Jonatan Viale, uno de los periodistas que hoy se solidarizan con la ex primera dama luego de años de fuertes cuestionamientos.

¿Qué hizo Jorge Rial? Llamó la atención sobre la postura que tomó el hijo de Mauro Viale al postear en Twitter una foto del cartel que le dejó una vecina de Alberto Fernández en su auto estacionado en el garaje del edificio donde vive en Puerto Madero. Un anuncio que decía: “Como mujer, declárese al ‘señor’ Alberto Fernández, persona no grata en River View”.

Jorge Rial arremetió contra Joni Viale en Twitter.

“Cuentan que un vecino le puso un cartel en el auto de Alberto Fernández en el que lo declara persona no grata en el edificio de Puerto Madero”, había señalado Jonatan Viale en X. Entonces, el conductor de Argenzuela no dudó en lanzar un picante retuit lleno de ironía para su colega y las personas que residen en el barrio más lujoso de CABA.

“El barrio de los garcas, estafadores de guante blanco ahora se volvieron moralistas”, expresó el ex Intrusos sumando a su comentario una seguidilla de emojis de carcajadas. Sin embargo, como suele ocurrir, el periodista recibió una lluvia de respuestas.

Jorge Rial, picante contra Joni Viale tras el escándalo de Alberto Fernández.

“Flaco, literalmente votaste al tipo que vive en ese barrio”; “Sabiendo todo eso lo votaste igual”; “Las ganas de pelearte con absolutamente todo el día”; fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo de la publicación del conductor de C5N.

El fuerte descargo de Jonatan Viale contra Alberto Fernández

Luego del video íntimo que grabó Alberto Fernández en su despacho presidencial con Tamara Pettinato, Jonatan Viale reaccionó en su programa de TN: “No me sorprende. Para nada. Es una muestra, una pequeña muestra de quién fue Alberto Fernández como presidente de nuestro país. Alberto fue mediocre, frívolo y calentón”.

Sin embargo, en su programa de Radio Rivadavia se mostró mucho más contundente sobre lo que, según dijo, era un secreto a voces en los medios. "Era vox populi, y nosotros también sabíamos, que el tipo estaba paveando y que les escribía a periodistas, todo el tiempo lo señalamos”, aseguró.

“Por una cuestión de respeto hacia la pareja presidencial y hasta dónde avanzar con la vida privada”, sostuvo. No obstante, a pesar de admitir conocer algunos comportamientos de Fernández en su gestión, Viale dijo desconocer los actos de violencia hacia Fabiola Yáñez: "Lo que no sabíamos era que la fajaba. Eso no, porque lo hubiéramos denunciado".