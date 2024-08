El amigo de Fabiola Yañez que toma distancia y compromete a la exprimera dama con una contundente declaración

En los últimos días, las repercusiones de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, trajeron de regreso el polémico festejo de cumpleaños de la exprimera dama en la Quinta de Olivos en pleno confinamiento impuesto por la pandemia. Si bien la actriz y periodista en una reciente entrevista se encargó de desligarse de la organización de tal evento, un amigo y excolaborador suyo toma distancia y la compromete con una contundente declaración.

Al romper el silencio en diálogo con Tatiana Schapiro en una entrevista para Infobae, Fabiola Yañez desmintió hace días a Alberto Fernández, quien la había culpado por la celebración den Olivos. "Él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad", aseguró la exprimera dama apuntando directo contra el expresidente.

Sin embargo, tras la declaración de Yañez, un amigo y excolaborador suyo que estaba aquella noche del festejo en Olivos expuso un dato que de alguna manera favorece el argumento de Fernández sobre aquella reunión.

La recordada foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en plena pandemia. Foto: Archivo.

Este martes en LAM (América) compartieron un audio en el que Emanuel López, quien fuera gran amigo y colaborador de Fabiola Yañez, explicó: "Ese día, ese 14 de julio de 2020, se trabajó todo el día en la Quinta de Olivos, en una campaña que estábamos armando para poder distruibuir un producto para niñas y niños en todo el país, y en la tarde Fabiola se me acerca para preguntarme si yo me podía quedar para esta reunión".

Con ese comentario, el excolaborador de Yañez dejó en claro que la exprimera dama no estuvo ajena a la organización del festejo de su cumpleaños. Y luego, el entrevistado sumó: "En lo personal, yo perdí a mi papá unos días antes de ese hecho en Rosario. No lo pude velar, no lo pude despedir, tenía el corrazón destruído, y fue un momento también espantoso para mi vida como el de muchas personas".

Siguiendo con su testimonio, Emanuel López precisó: "Lo que recuerdo de ese día, y no quiero entrar en la situación de defender a uno o a otro, simplemente expresarles y contarles lo que recuerdo, porque fue hace cuatro años, es que cuando estábamos todos sentados, se abre la puerta principal del comedor e ingresa Alberto. En ese momento, él pone una cara completamente soprendido, impactado, yo no sé si por el hecho en sí, o por la cantidad de personas que éramos. Él se sentó, por lo que recuerdo estuvo un rato, se levantó, y se fue a descansar".

De esta manera, el entrevistado avaló la explicación que dio en su momento Alberto Fernández, en la que desplazó la responsabilidad por la organización del festejo a Fabiola Yañez.

Por último, Emanuel López reconoció: "La fiesta de Olivos fue un error, ese hecho no se tendría que haberse realizado, pero quiero que también sepan que los costos han sido muy altos, al menos en mi caso, yo tuve que renunciar a mi trabajo, y han pasado tantos años y esa causa todavía no se ha cerrado. Todavía estamos imputados".