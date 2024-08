Santiago del Moro rompió el silencio y habló de su interna con Marley por la conducción de los Premios Martín Fierro: "Yo a Marley..."

A fines de julio, Guido Záffora reveló en Intrusos la feroz interna entre Santiago del Moro y Marley. Según el periodista de espectáculos, el problema surgió a raíz de la designación de del Moro para la conducción de los Premios Martín Fierro, lo que despertó la ira de Marley por no haber sido elegido.

"El tema es que cuando se supo esto, hay un conductor que dijo '¡segundo año que me cagan!', literal", contó el panelista del ciclo que conduce Florencia de la V.

Marley no fue elegido este año para conducir los Premios Martín Fierro.

Este lunes en Intrusos, Santiago del Moro rompió el silencio y se refirió a la elección que hizo Telefe para conducir la famosa entrega. "Yo tengo este tema arreglado desde el año pasado, la verdad es que fue muy bien la edición anterior a nivel rating y comercial, así que ya lo cerré ahí. Toda la interna y todo lo que pasó después, nunca me enteré de nada. Yo estoy contento con esto", expresó el periodista.

Del Moro se ha destacado en 2022 y 2023 por su labor en televisión y radio.

Pero cuando le consultaron si estaba al tanto de que Marley también tenía ganas de conducir los Premios Martín Fierro 2024, Santiago reveló: "No hablo con nadie, yo a Marley no lo conozco prácticamente y es uno de los conductores del canal. Ya lo hizo en su momento, este año me tocó a mí, en otro momento le tocará de vuelta o a otro. Todos queremos que nos vaya bien y a todos nos importa el rating, el que dice lo contrario miente. No sé si la conducción se la dan al mejor, sí se la dan al que está pasando un buen momento en el canal".

Esto fue lo que dijo Santiago del Moro en Intrusos sobre la conducción de los Premios Martín Fierro 2024 y su situación con Marley

Por otro lado, el conductor contó que este año habrá una mesa para los exparticipantes de Gran Hermano, pero que sólo será parte aquellos exjugadores más representativos. Al preguntarle por la presencia de Juliana Scaglione, alias "Furia", por su presencia, Santiago del Moro respondió: "Yo espero que pueda estar, debería".