Florencia Peña rompió el silencio tras ser vinculada con Alberto Fernández: "Mienten descaradamente"

Días de tensión y escándalo se viven en Argentina tras la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género, acoso "diario" por teléfono y "terrorismo psicológico". Y, como si fuera poco, el pasado jueves salió a la luz un video de Tamara Pettinato junto a Fernández en la Casa Rosada en medio de la pandemia, donde la periodista aparece tomando alcohol y coqueteando con Alberto.

En medio de toda esta controversial situación, en las redes sociales empezaron a hablar del "video del ascensor", un supuesto clip en el que aparecería el expresidente teniendo relaciones con una famosa figura. Muchos apuntaron a que la protagonista del video sería Florencia Peña y el rumor se empezó a esparcir.

Alberto Fernández, expresidente de la Nación Argentina.

Sin embargo, este lunes en el programa radial Perros de la Calle, de Urbana Play, la actriz finalmente rompió el silencio.

"Había pensado no hablar de esto. Básicamente, el jueves cuando salgo del teatro, yo había ido a verlo a Benja, porque yo hay días que no tengo función porque el Coliseo está ocupado, me llaman y me dicen que soy TT en Twitter, por lo del Alberto, por tu visita", empezó diciendo la integrante de Casados con Hijos, afirmando que no estaba al tanto de la situación que estaba produciendo en las redes sociales.

La actriz se mostró afectada por el rumor que empezó a circular. Créditos: captura de pantalla Youtube Urbana Play 104.3 FM.

En ese momento, la artista recordó que sus visitas a la Quinta de Olivos se dieron en el marco de la pandemia con el fin de tratar de manejar un protocolo para que los actores pudieran ejercer su trabajo y cuestionó "el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era Presidente, o con quien quiera, porque yo, por el lugar que ocupo en mi medio me junto con un montón de hombres en reuniones, es solo haciendo un pet...".

"De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo", dijo muy afectada Florencia Peña en diálogo con Andy Kusnetzoff, al entonces expresar que se trata de una "atroz mentira" el hecho de que vaya a salir un video que la comprometa.

Peña aclaró que ella no sale en ningún video comprometedor junto a Fernández.

Y aclaró: "No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión". Asimismo, comentó: "Yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo".

Esto fue lo que dijo Florencia Peña sobre el supuesto video del ascensor

"Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente", expresó la actriz. Y sumó: "Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada".