El extraño posteo de Baby Etchecopar enumerando hechos de Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Baby Etchecopar es uno de los periodistas más críticos del kirchnerismo y uno de los opositores más acérrimos de lo que fue los gobiernos de Cristina Fernández y luego de Alberto Fernández.

Ahora el conductor de radio y TV escribió un extenso posteo en su cuenta de Twitter en donde marca algunos puntos que sorprendieron a sus seguidores sobre la denuncia de Fabiola Yañez.

Con el título "PRESUPUESTO", en mayúsculas, Baby Etchecopar enumeró una serie de situación y terminó preguntando "Qué se busca" con esta denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

"Siempre me llamo la atención el millonario presupuesto de catering de la quinta presidencial y de la casa rosada, digna del más rico de los sibaritas, por eso viendo en infobae las declaraciones de Fabiola Yáñez a quien apoyo incondicionalmente y creo totalmente en lo que le sucedió y lo condeno me quedaron dando vueltas pequeñas cosas que no hacen a la esencia de su denuncia", arranca el posteo.

El primer punto que marca: "Fabiola era mayor de edad en la fiesta de olivos, estaban todos sus amigos en la quinta, nadie podía salir a la puerta de la casa, le pregunto a Alberto ya que a las 24 empezaba su cumple y Alberto le dio el ok a lo que ella respondió según sus dichos “no Alberto, eso está mal “ y Alberto respondió “hacelo que no pasa nada” Primera dama y mayor de edad tendria que haber tenido criterio para suspender aunque Alberto lo permitiera, porque repito NO PODÍAMOS SALIR A LA PUERTA DE CASA NI A SACAR EL PERRO".

En el punto 2 cuestiona que "?Solo una botella de Norton en la heladera?? Y 12 amigos invitados ?? Y una torta de cumpleaños preparada para la ocasión ?? Habría que echar al intendente de la quinta".

"?Alberto le hecho la culpa de la causa de los seguros a su secretaria, y si secretaria es la mayor testigo en el tema de los golpes. Pequeños detalles, creo en Fabiola y creo que Alberto tiene que ir preso inmediatamente como cualquier golpeador y abusador porque lo que ha hecho no tiene nombre, pero permítanme que este tema no me cierre completamente ya que permanentemente deja aristas desprolijas y dudas", es el tercer interrogante que plantea Baby Etchecopar.

"Que se busca?? Y pregunto de nuevo, ya que la prueba de los golpes están a la vista y calculo que ya está condenado. Que se busca?? Con la periferia de prostitucion, festicholas, enamoramientos, sexo, y videos que todo el periodismo conocía pero que los protagonistas y sus entornos callaron Fabiola, creo completamente en lo que pasó y lo condenó pero la fiesta de Olivos existió, y estaba programada, solo basta con ver la foto de la mesa", cuestiona generando una gran cantidad de comentarios en el posteo.

"Alberto, no perdiste las elecciones por la fiesta de Olivos, fuiste el peor presidente de la historia argentina y das vergüenza", es el final del extenso mensaje en su cuenta de Twitter.