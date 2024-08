Cuantas llamadas recibió Tamara Pettinato siendo acosada por Alberto Fernández

Fabiola Yañez ha decidido hablar públicamente y revelar su versión en medio del torbellino generado por su acusación de violencia de género contra Alberto Fernández. En sus declaraciones, la ex primera dama no escatimó en detalles y confirmó que el ex presidente tuvo relaciones extramatrimoniales con Tamara Pettinato y otras figuras conocidas, generando un aluvión de reacciones.

En una entrevista con Infobae, las palabras de Yañez causaron gran impacto y fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación. La situación se intensificó aún más después de que se filtrara un video en el que se veía a Tamara Pettinato y Alberto Fernández juntos, lo que avivó la controversia pública.

Recientemente, antes de que las autoridades incautaran el teléfono del ex Presidente, Tamara Pettinato recibió una serie de llamadas de su parte. La panelista de Bendita TV optó por no responder, a pesar de recibir al menos 25 llamadas de Fernández, según reveló Luis Ventura. En estos mensajes, Fernández insistía en que necesitaba el apoyo de la hija del periodista, quien no respondió a sus intentos de contacto.

El programa Secretos Verdaderos examinó las acusaciones de Fabiola y también abordó el acoso que Tamara habría sufrido. Se reportó que el entonces presidente la buscaba en su lugar de trabajo y en su casa, esperando a que ella saliera. Aunque Yañez confirmó que Fernández y Pettinato mantenían una relación amorosa, el programa solicitó que ambos explicaran sus versiones sobre lo sucedido durante la pandemia.

Mientras tanto, Tamara ha decidido refugiarse en su relación con su actual pareja, José Glinski. Ha optado por alejarse temporalmente de sus compromisos profesionales y mantener un perfil bajo para evitar la atención mediática en torno a la situación.

El escándalo sigue desarrollándose, y la vida de los implicados continúa bajo el escrutinio público. Con cada nueva revelación, la historia sigue ganando complejidad, manteniendo a los medios y al público pendientes de los próximos capítulos de esta polémica.