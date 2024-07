Santiago del Moro reveló si conducirá o no la próxima edición de Gran Hermano

Gran Hermano fue el programa de televisión más visto del año y este lunes llegó a su fin con la última gala que contó con todos los participantes recibiendo varios premios entre ellos. Santiago del Moro, previo a la conducción del programa, dialogó en conferencia de prensa y MDZ dijo presente.

El conductor anunció días atrás que ya se había abierto la posibilidad de presentarse a los casting para la próxima edición de Gran Hermano.

Bautista ganó el Gran Hermano 2023.

Sobre la temporada 2023 Santiago del Moro reveló que "fue la más intensa, eso también fue un compromiso extra para los chicos, para el equipo de producción, para todos los laburantes, para nosotros también, para todos. Fue mucho sacrificio, y esta temporada, ya por las cosas que hicimos en la luna, va a ser completamente distinta".

Sobre los próximos participantes, si bien contó que no ha visto ningún casting hasta el momento, sí invitó "a los chicos que se quieran anotar, chicos y no tan chicos que se quieran anotar, sepan en dónde se están anotando. Quiero gente que venga a jugar, que sepa el juego que está jugando, no es para cualquier verdadero humano", aclaró el conductor.

Mirá parte de la charla de Santiago del Moro en conferencia de prensa

"No es simplemente venir a hacerse famoso o venir a entrenar dentro de una casa. Es venir a jugar un juego muy difícil, muy intenso y de mucha cabeza y mucho corazón", enfatizó del Moro que confirmó que estará al frente de la conducción.

"Sí, la próxima temporada voy a estar y la anunciamos como una temporada salvaje", explicó Santiago del Moro pensando en la próxima edición de Gran Hermano.