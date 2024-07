Santiago del Moro recordó cómo se enteró que Furia tenía leucemia

Gran Hermano fue el programa de televisión más visto del año y este domingo finalizó cuando Bauti fue el más votado y se consagró como el ganador de la edición 2023 de Gran Hermano. Santiago del Moro, el conductor, dialogó en conferencia de prensa y MDZ dijo presente.

"Vivimos 7 meses de turbulencia con un programa muy agitado desde el principio. Son 24 horas constantes de un equipo que labura todo el día para hacer un programa que es diferente de todo, porque te arrastra, porque te interpela, porque te mete dentro de la casa. Así que estuvimos 7 meses adentro de la casa", fue la primera reflexión de Santiago del Moro en diálogo con MDZ.

Furia fue diagnosticada de leucemia dentro de Gran Hermano.

A lo largo del reality hubo varios episodios que coparon la pantalla y se hicieron eco distintos programas. Entre ellos fue cuando Furia se enteró que estaba enferma y tuvo que salir a hacerse un chequeo médico.

Santiago del Moro contó cómo fue el momento en el que se enteró de la situación. "Me llamaron a la 23.30 y me dijeron que "Furia está enferma, los médicos necesitan ver la semana próxima a Juliana y no sé si vuelve"", contó el conductor.

"Ahí me preocupé porque yo en ese momento digo, "¿cómo lo manejamos? ¿Qué decimos? ¿Que no? ¿Qué va a quedar contra ella? ¿Que no?" Y bueno, gracias a Dios fue lo más leve de todo el panorama", agregó del Moro.

Mirá el video cuando Furia le cuenta a sus compañeros que tiene leucemia