Santiago del Moro analizó el año de Gran Hermano, habló de Furia y del rating

Gran Hermano fue el programa de televisión más visto del año y este lunes tuvo su último programa en donde el ganador, Bautista, junto a todos los otros exparticipantes dijeron presentes, además de los panelistas.

Santiago del Moro, previo a la conducción de la última emisión de Gran Hermano 2023, dialogó en conferencia de prensa y MDZ dijo presente.

"Vivimos 7 meses de turbulencia con un programa muy agitado desde el principio. Fue una temporada apasionante, única y distinta a todas, que requirió de mucho trabajo, de mucha dedicación. Hacer este programa no es venir, hacer el programa y te vas a tocar y te olvidás, no. Son 24 horas constantes de un equipo que labura todo el día para hacer un programa que es diferente de todo, porque te arrastra, porque te interpela, porque te mete dentro de la casa. Así que estuvimos 7 meses adentro de la casa", fue la primera reflexión de Santiago del Moro.

Bautista ganó el Gran Hermano 2023.

- ¿Qué fue lo que más te impactó del programa?

- Yo creo que esta edición no va a pasar desapercibida. Este gran programa tuvo mucho carácter. Hubo como un jugador para cada personalidad. Es decir, todo el mundo se identificaba con lo que pasaba ahí adentro. Para bien o para mal, pero pasaron cosas. Todos los días pasaron muchas cosas.

- ¿Cómo viste la participación de Furia dentro del reality?

- A mí como jugadora, me parece que su juego fue único. No ganó, es cierto, y el mejor jugador es el que apaga la luz. ¿Y por qué digo esto? Porque es el que se adapta al sube y bajas que tiene la competencia. Pero Furia ya quedó con una marca registrada. Ahora está en ella ver qué va a hacer con todo lo que tiene. Porque ella le dio mucho a la casa y la casa le dio mucho a ella. Así que le deseo el mejor.

- ¿Cómo viviste vos toda esa repercusión en torno a los episodios de violencia dentro de la casa?

- Yo un día tuve que entrar a la casa, fue un pedido especial, para concientizar y para enseñar algo que se había dicho, creo que sin mala intención, sino por desconocimiento. Pero Gran Hermano no se trata de eso, no se trata de que yo todo el tiempo baje un mensaje, una línea, con respecto al accionar de ellos dentro de la casa. Gran hermano es de la casa hacia afuera. Es decir, con lo que ellos arrojan nosotros decimos esto está bien, esto está mal, esto me gusta y tal. Pero yo no puedo decirle todo el tiempo ¿por qué dijiste eso? ¿por qué dijiste tal cosa? Porque ellos están viviendo ahí. Si a nosotros nos pusieran una cámara 24 horas, todo el día, a cualquiera de nosotros, ¿somos tan políticamente correctos? Y no. Todo el mundo hace chistes que están fuera de época, o hacemos chistes que no van, o que para afuera serían cancelables. Ellos lo hacen, creo que no con mala intención. Hay cosas que están fuera del lugar, sí, que estaban en otro entorno libre, sí, es cierto. Ahora, el que decide es el público. Cada domingo el que decide, el quien se quede y el que se va.

Santiago del Moro conducirá la próxima edición de Gran Hermano.

- ¿Vas a conducir la próxima temporada?

- Sí, la próxima temporada voy a estar y la anunciamos como una temporada salvaje. Hacemos la primera que tuvo una diferenciación a la segunda, ya a la segunda la íbamos a anunciar como una temporada gigante, y creo que de hecho lo fue, fue la más intensa, eso también fue un compromiso extra para los chicos, para el equipo de producción, para todos los laburantes, para nosotros también, para todos. Fue mucho sacrificio, y esta temporada, ya por las cosas que hicimos en la luna, va a ser completamente distinta. Y lo que siempre le digo a los chicos que se quieran anotar, chicos y no tan chicos que se quieran anotar, sepan en dónde se están anotando. Quiero gente que venga a jugar, que sepa el juego que está jugando, no es para cualquier verdadero humano. No es simplemente venir a hacer famoso o venir a entrenar dentro de una casa. Es venir a jugar un juego muy difícil, muy intenso y de mucha cabeza y mucho corazón.

- ¿Por qué creen que este año se vivió mucho más intenso?

- Yo creo que cuando comparan a los de Gran Hermano, es imposible compararlos porque son épocas distintas. A mí me toca hacer esta era de Gran Hermano, en la era de las redes y plataformas. Es decir, es un programa, hoy justamente estamos hablando con la producción, ¿cuánto es el rating de Gran Hermano real? Porque nosotros somos nada más que una partecita, que es lo que pasa en la tele, que es lo que yo hago. Eso es una parte muy chiquita del programa. Después está todo lo que pasa con el programa, que es como que no para nunca. Por la cantidad de streamers que hay, de gente que se ocupa de esto, que repercute en el mundo entero, entonces es como una bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande.

- ¿Tuviste algún participante favorito?

- Cuando entran a la casa tengo que ir conociéndolos y llevándolos de a poco. Es un día tras día. Es un vínculo que vamos construyendo. Después, siempre como conductor, agradezco y me pasó en la temporada pasada y en esta también, a los que me devuelven. De hecho en las primeras semanas de esta temporada les dije: "chicos, no me habla nadie. Pasaban los días, cuatro me hablaban y el resto callados". Yo también los entiendo. Debe ser muy difícil para un chico que está en el medio del campo o perdido en la provincia de un día para el otro aparecer en un programa del prime time y un loco te saluda por televisión.

- ¿Qué sentís que marcó esta época en el juego?

- Cuando arrancó esta temporada, las primeras 4 o 5 semanas, pensaba que iba a ganar una mujer. No solamente Furia, porque había muchas mujeres muy power, porque las mujeres llevaban la casa. Había personajes, personalidades tan fuertes como Isabel, la Chula, Cata, Agostina. Muchas chicas iban al frente. Y no, ganó Bautista, que tuvo un juego muy interesante. Al principio estuvo muy tranquilo, pero después cuando tuvo que jugar, jugó. Y supo cómo, que es lo que yo les decía siempre, administrar la energía, porque esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Es largo.

- ¿Por qué pensás que no ganó Furia?

- Yo creo que Furia va a ser una de las jugadoras más importantes que tuvo Gran Hermano en el mundo entero. De hecho se llevó su caso a la convención en donde se habló de todo lo que le estuvo pasando. Se habló que se le anunció su enfermedad y siguió adelante. Ella también ganó, como ganó Virginia y todos los chicos. Está en uno ser el primer o segundo puesto, eso es anécdota. Me parece que lo bueno de ahora es todas las posibilidades que tienen y que no las desaprovechen. Porque así como las puertas se abren, se cierran. Furia era una de las favoritas a ganar Gran Hermano.

- ¿Por qué no estuvo Marcos en la final?

- A Marcos se lo invitó una vez para que viniera, pero tampoco lo queríamos como atosigar porque no es su perfil, no es lo que le gusta. Marco es un excelente tipo. Es lo que vieron, y la gente lo premió. Tengo la mejor con él de vez en cuando nos escribimos por redes y sé que si algún día yo le invito, él va a estar. Fue una experiencia, un juego que jugó, lo ganó, de principio a fin, y para él está bien eso.

- ¿Te ves haciendo otro programa después de Gran Hermano?

- Lo que pasa es que Gran Hermano es como todos los programas en uno. Yo tengo mucho tiempo haciendo programas y Gran Hermano te permite todo. Encontré un programa muy versátil donde pasan cosas inesperadas todo el tiempo, que me gusta mucho y que nos fue muy bien. Hay otros proyectos también siempre en carpeta, pero no sé, me divierte mucho GH. Desde toda la vida me parece un programa que es único.

- ¿Te identificaste con alguno de los participantes?

- Con todos. Creo que todos tenemos un poco de cada uno. Cuando más te molesta un personaje, un participante, un jugador, es porque te moviliza y te toca una fibra. Viste que las cosas te molestan, te molestan por algo. Nada peor que cuando pasa alguien inadvertido, que da lo mismo.

- ¿Y qué sentís que debería cambiar Furia para ganar Gran Hermano Chile?

- Furia no va a estar en Gran Hermano Chile.

- ¿Se imaginaba el Santiago que comenzó lograr llegar a Gran Hermano?

- El sueño lo tenía. Siempre tuve el objetivo claro de a dónde quería llegar. Yo les decía a los chicos el otro día, "ojo, la vida no es esto. No es que un productor esté todo el día corriendo por vos, que te vayan a buscar. La vida es otra cosa". Esto es paso a paso, esto es una profesión. A mí me mata, por ejemplo, cuando yo hago una gala y algunos llegan tarde. Me mata porque digo, "¿cómo se lo pueden perder? ¿cómo va a llegar tarde la gala?". Me duele por ellos porque digo, es tan difícil llegar a un canal y que te dejen entrar, que te den un micrófono y que te paguen un sueldo, eso lleva mucho tiempo. Entonces me gusta cuando aprovechan la posibilidad. Y creo que la temporada pasada, muchos chicos la aprovecharon. La Tora, Nacho, Juli Poggio, a muchos de ellos que han podido hacer algo con todo lo que se les dio me encanta.

- ¿Cómo manejas la exposición?

- Yo nunca quise ser famoso. Porque yo me hice conocido por mi trabajo. A mí me gusta mucho más el trabajo que la exposición. De hecho, en mi vida se dan cuenta que soy lo más perfil bajo del mundo. A veces es la única parte mía que me queda, que es lo que me salva. No sé si podría convivir con la fama o una exposición muy, muy grosa. Yo intento mantener una vida tranquila.

- ¿Qué hitos remarcarías de esta edición?

- Primero, la primera gala de nominación. El día anterior hubo un tornado que yo pensé que me se había terminado el país. Llegué acá y la tribuna estaba llena, había casi mil personas. Y otro fue el caso de la enfermedad de Furia. Me llamaron a la 23.30 y me dijeron que "Furia está enferma, los médicos necesitan ver la semana próxima a Juliana y no sé si vuelve". Ahí me preocupé porque yo en ese momento digo, "¿cómo lo manejamos? ¿Qué decimos? ¿Que no? ¿Qué va a quedar contra ella? ¿Que no?" Y bueno, gracias a Dios fue lo más leve de todo el panorama. Y después, por último, la final. Esta imagen que pasó el día pasado. Esa imagen cuando está el ganador y se está apagando toda la casa es cinematográfica porque ahí te das cuenta que se terminó.

- ¿Qué es lo que menos te gustó de la temporada?

- Cuando nos señalaban como maltrato animal y todo eso. Yo amo los animales y nunca hubiera permitido un segundo de una persona que maltratara a un animal. Es más, la idea de poner un galgo fue mía porque yo vengo del campo, soy del interior. Entonces le pide a la producción, por favor, metamos un galgito para que la gente tome conciencia. El mensaje me parecía hermoso. Cuando conocimos a Arturito nos enamoramos. Estuvo un mes y medio para que entrara bien, fuerte. Tenía veterinarios 24 horas, todas las vacunas, el mejor alimento, la mejor casa acompañada, siempre se quedó feliz, tenía todo, pero se decía que maltratábamos animales. Era insólito, era un animal que está monitoreado las 24 horas, que está más cuidado que cualquiera. Eso me dolió un poco que nos dejen en ese lugar.