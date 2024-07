Fin de las especulaciones: se conoció qué pasará con Furia y el Gran Hermano Chile

Gran Hermano llegó a su fin este domingo consagrando a Bautista como el gran ganador de la casa, aunque todos los créditos se los llevó Furia. Es que la participante fue la más enérgica dentro del reality.

Santiago del Moro, previo a la conducción de la última emisión de Gran Hermano 2023, dialogó en conferencia de prensa y MDZ dijo presente. El conductor habló sobre el futuro de Furia y los rumores que la vinculaban con la versión chilena del reality.

Santiago del Moro reveló qué pasará con el futuro de Furia.

"Yo creo que Furia va a ser una de las jugadoras más importantes que tuvo Gran Hermano en el mundo entero", disparó Santiago del Moro.

Es que, según reveló el conductor, su caso fue estudiado y analizado en la Convención Mundial de Gran Hermano, que se realizóen los Países Bajos. "Se habló del momento en que se le anunció su enfermedad y que siguió adelante", explicó.

"Ella también ganó, como ganó Virginia y todos los chicos. Está en uno ser el primer o segundo puesto, eso es anécdota. Me parece que lo bueno de ahora es todas las posibilidades que tienen y que no las desaprovechen. Porque así como las puertas se abren, se cierran", agregó Santiago del Moro antes de desmentir el rumor y confirmar que "Furia no va a estar en Gran Hermano Chile".

