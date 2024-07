Ambik: "Me gusta mostrar mi versatilidad, no quiero que me definan con un solo género"

Ambar Pacheco Lezcano, originaria del barrio porteño de Monte Grande y más conocida por su nombre artístico “Ambik”, lleva el arte y la música en su ADN, al igual que su hermano, la figura de la música urbana Tiago PZK. En 2023, lanzó su primera canción Crucigrama independientemente y también colaboró ??con Luana en el sencillo “Sha La La” incluido en su primer álbum.

En una industria musical en constante evolución, una cosa es segura: Ambik está aquí para establecer sus propias reglas y marcar el camino con un giro innovador y atrevido de la cultura pop. Con el lanzamiento de “Rápido”, canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, marcó el camino con un giro innovador y atrevido de la cultura pop.

Ambik dialogó mano a mano con MDZ y reveló que "la canción nace de experimentar. Estaba justo en una época en la que estaba medio bloqueada y de la nada salió esta canción que habla mucho de mí. Habla mucho de lo que yo siento, del amor".

El arte de la canción Rápido de Ambik.

-Y cuando estás bloqueada, ¿qué hace que te vuelvas a inspirar? ¿Qué herramientas usás?

-Mucho mis amigos porque como trabajo con mis amigos en el estudio, como que ellos me inspiran mucho a seguir. Como que yo me frustro, porque soy una persona muy ansiosa y si no me sale algo, chau, me voy. Ahí es cuando ellos me apoyan y acompañan.

-¿Cómo manejas el tema de las redes sociales y leer algo que quizás no te gusta, al ser una persona muy joven y ansiosa?

-Siento que es algo que aprendí a manejar con el tiempo. Porque yo estoy como expuesta, por así decirlo, desde muy chica. Cuando era muy chica, me jodía bastante e influía en mí. Cuando tenía quizás 12 me dolían en serio los comentarios. Hoy en día, si eso pasara, hoy estoy re bien y eso me pone feliz porque aprendí a manejarlo con el tiempo.

-¿Y servían como de autocastigo o tratabas de sacar un aprendizaje a ese comentario negativo?

-Y al principio era, “ay sí, soy esto”. Pero con el tiempo lo vas aprendiendo y es un proceso que vos tenés que pasar si estás en esto. Y nada, hoy en día lo tomo más como aprendizaje. No me joden y encima lo tomo como aprendizaje. Entonces es como 2x1.

-¿Hay algún comentario que te acuerdes hasta hoy?

-Y la típica de todo lo que tenés es por tu hermano, cosas así.

Mirá el video de Rápido

-¿Y cómo vivís con eso?

-Nada, no me puede joder, es mi hermano. Es una persona a la que no le tendría rencor en ese sentido. Él me inspira mucho, lo admiro un montón.

-¿Le mostrás la música que haces antes de que salga?

-Sí, obvio, yo le muestro todas mis canciones antes de que salgan. Él escucha todo. Él está muy activo en ese sentido. Él me ayuda bastante con las cosas mínimas. Sí. A eso igual. Me encanta tener opiniones de los demás porque está bueno tomar cosas.

-¿Y le das bola hasta qué punto? ¿Cuánto influye en lo que haces?

-Y hasta donde yo quiero. Hasta donde a mí me jode. Si siento que algo quizás está raro, digo, sí, está raro. Pero quizás si a mí me gusta, no lo voy a cambiar porque a otro no le guste. Es como que tengo límites.

Mirá la nota con Ambik

-Además de esta canción ¿Qué proyecto estás haciendo?

-Estoy haciendo mucha música. Tengo un proyecto grande en mente y tengo muchas ganas de sacar toda la música que tengo. Son canciones variadas, me gusta mostrar mi versatilidad, no quiero que me definan con un solo género. Siento que está bueno mostrar ese lado vulnerable o sensible y que conozcan otra parte de mí porque yo soy muy sincera en las canciones.