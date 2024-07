Alessandra Rampolla le respondió a las críticas por su delgadez: “No estoy enferma, estoy…”

Ha trascendido en Argentina, desde su irrupción hace varias décadas con su expertise en la televisión, el abordaje científico del sexo, Alessandra Rampolla se ha ganado el corazón de miles. A partir de ese cariño, muchos fanáticos se preocuparon por su estado físico.

Hace unos meses, la portorriqueña se mostró en redes sociales y le llovieron comentarios sobre su delgadez, que se direccionaron a la idea falsa o infundada de estar atravesando una enfermedad. Una suposición que creció en universo de las plataformas digitales.

Alessandra se encontró con Maite Peñoñori en Miami y brindó una entrevista íntima y tranquila para La Nación. Ahí, la sexóloga respondió con argumentos y vehemencia a esas recriminaciones sobre su aspecto. “Yo no siento que haya habido un cambio, pero sí me parece que cuando los comentarios tienen que ver con diagnosticar cosas que no existen o asumir que alguien por estar en un estado físico distinto debe estar enfermo, pues ahí me parece que es un poquito más preocupante”, soltó.

Motorizada en la intención de pulverizar esas teorías de una adversidad de su salud, Rampolla exclamó: “No estoy enferma”. Incluso profundizó: “Estoy en el mejor estado físico que he estado en toda mi vida adulta, en el mejor estado emocional también”.

Con mucho respeto, la famosa procuró aclarar todo lo que se instaló alrededor de este tema y con mucha empatía volvió a especificar su actualidad: “Estoy tranquila, me siento plena, no siento que le deba dar explicaciones de nada a nadie, estoy muy contenta con mi vida”.

Rampolla aclaró que su cambio físico no implica una enfermedad.

Alessandra Rampolla se cansó que crean que está enferma por su delgadez

Incluso recordó que su cambio se retrotrae a muchos años atrás y describió: “Me enteré de eso y se me raro porque yo bajé de peso hace 15 años. En 2008 fue mi cirugía de bypass. Hace 15 años me ocupé de mi obesidad, bajé 60 kilos y ahora en los últimos tiempos, un poquito más”.