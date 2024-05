Alessandra Rampolla sorprendió con un cambio físico extremo que hizo reaccionar a sus seguidores

La sexóloga y presentadora de televisión puertorriqueña, Alessandra Rampolla, sorprendió a sus seguidores con su impactante cambio físico. A sus 50 años compartió una imagen en las redes que inmediatamente se llenó de críticas por su extremada delgadez. Sus seguidores no se la dejaron pasar.

Años atrás, Alessandra Rampolla se sometió a una cirugía de bypass gástrico, lo que terminó en un gran cambio físico para ella. La presentadora se operó en Colombia y la cirugía estuvo a cargo del reconocido doctor Eduardo Bolanos. Lo cierto es que hubo un antes y un después en su cuerpo después de someterse a esta operación.

Con el by pass gástrico, Alessandra Rampolla adelgazó 50 kilos y desde entonces no deja de mostrarse en las redes. Incluso debutó como modelo de lencería. En las últimas horas, compartió un video donde se la ve en un viaje en Costa Rica. La sexóloga se muestra sonriente y con amigas en una lujosa cena. Aparece con un strapless negro y una pollera de jean.

No deja de mostrarse en las redes. Fuente: Instagram.

Sin embargo, esa imagen de Alessandra Rampolla generó todo tipo de reacciones y cientos de críticas por su extrema delgadez. “¡Arrancamos bien, Costa Rica!???? #puravida”, escribió la presentadora en la publicación de likes y estallaron los comentarios negativos sobre su delgada figura.

“¡Demasiado superficial está! Era creíble cuando tenía unos kilitos de más y mucho más seria su actitud… Esta de hoy no me gusta!”, dijo una mujer sobre Alessandra Rampolla. “Estás muy flaca”. “Suele pasar que bajar de peso, se vuelve obsesión, no ves que estás llegando al límite y dañando tu cuerpo”, “Me preocupa su extrema delgadez”, comentó otra persona.