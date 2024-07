El comentario sin filtro de Norberto Marcos sobre la relación de Fátima Florez con Javier Milei

Si bien ya pasaron varios meses desde que Fátima Florez y Javier Milei comunicaron que estaban separados, todavía se habla de esa relación que fue totalmente inesperada en su momento. Ahora, quien opinó fue nada menos que Norberto Marcos.



El productor teatral y ex pareja de la artista fue consultado, una vez más, sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, a pesar de que alguna vez confesó que le dolió la ruptura, le pone paños fríos a esa chance.

Fátima Florez y Norberto Marcos.



“Esa etapa quedó cerrada. Visto todo lo que pasó, es una cosa que no tiene vuelta atrás. Yo pensé que todo se iba a dar de otra forma, pero yo creo que la vorágine de las cosas, incluso, la llevaron a ella a cosas que ni se imaginó ni hubiera esperado”, comentó en una charla con Intrusos.



“Para mí, fue muy sorpresivo todo, así que ese cambio de vida fue complicado”, agregó Norberto Marcos sobre la separación con Fátima Florez, con quien no terminó de la mejor manera su historia de amor.



Por otra parte, le consultaron a Norberto Marcos sobre cómo asimiló todo lo que fue pasando, desde la separación sorpresiva hasta la noticia inesperada de la relación de Fátima Florez con Javier Milei, en plena campaña electoral.

Javier Milei y Fátima Florez.



En ese contexto, el productor teatral explicó que sucedieron situaciones que él no esperaba. “Por supuesto, ¡nadie lo esperaba! Yo no veo que Fátima esté como tendría que estar, pero es el camino que ella eligió, así que espero que sea feliz”, sostuvo.



Por último, fue contundente acerca de la relación que Fátima Florez tuvo con Javier Milei. “No creo que lo de ella haya sido una evolución, sino todo lo contrario. Se metió en cosas que no se tendría que haber metido. Yo soy de la idea de que el artista no se debe inmiscuir en política”, concluyó Norberto Marcos.