Nicole Neumann atacó a los famosos que se quejan de los carpinchos en Nordelta

En la zona norte del Conurbano bonaerense se revivió un problema habitacional, porque el barrio privado de Nordelta tiene a los propietarios de sus casas con los pelos de punta por la visita de los primeros dueños del terreno: los carpinchos. Ante tanta queja mediática por los famosos afectados, Nicole Neumann se puso del lado de los animalitos.

Todo comenzó con las declaraciones de Natalie Weber en Desayuno Americano, programa de América TV. “Hay más de 200 carpinchos, no hacen nada, no atacan, no molestan, pero va a llegar un momento que la situación va a hacer insostenible. Entran desde el lago y me rompieron todos los canteros, ensuciaron la pileta y destrozaron el jardín, especialmente las plantas . Hubo un caso en el otro barrio que lastimaron a un caniche”, exclamó con indignación.

Que Nicole Neumann es una defensora acérrima de los derechos de los animales no es novedad, ya que es de público conocimiento que rescata diferentes especies, desde perros hasta caballos. Era más que obvio que, tarde o temprano, iba a pronunciarse ante tanto reproche sobre la visita de los capibaras al terreno donde estuvo el humedal en el que residían.

El hábitat natural de esta zona bonaerense se vio alterada por este desarrollo inmobiliario, y a lo largo de los años tuvieron estas visitas de los carpinchos en diferentes oleadas. Esta parece ser una tan grande que tiene a sus residentes incómodos, teniendo en cuenta que se compran propiedades en este lugar pagando exorbitantes sumas de dinero para buscar paz y confort.

Nicole no podía quedarse callada ante tanto reproche, por lo que utilizó sus redes sociales para compartir un reel de Nuevo Delta Carpinchos Nordelta, una asociación civil que se dedica a cuidar la flora y la fauna de la región, y sobre éste escribió: “Entiendan: los ‘invasores’ somos nosotros. Si no les gusta, vayan a otra zona. Yo amo salir y verlos y los respeto”. Neumann dio a luz recientemente, y tener a estos vecinos en su barrio le trae más alegrías que los disgustos que otros famosos expresan con quejas.