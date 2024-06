Nicole Neumann estalló en las redes sociales tras las críticas por maquillarse luego de dar a luz

Nicole Neumann y José Manuel Urcera se convirtieron en padres de Cruz, el primer hijo de la pareja. La modelo ya tiene dos hijas, fruto de su amor con Fabián Cubero, Indiana (16) y Sienna (9).

Horas después de que se diera a conocer la noticia, la pareja compartió la primera foto de su hijo. Sin embargo, la jurado de Los 8 Escalones causó controversia al mostrar un video donde la maquillaban poco después de su parto.

A Nicole la maquillaron luego del nacimiento de su hijo. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Pero Nicole Neumann no se quedó callada y este martes realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram (@Nikitaneumannoficial) después de ver todas las críticas que recibió.

"Vamos a charlar un poquito, que hace mucho tiempo que no aparezco por razones obvias... porque estuve leyendo cosas", comenzó diciendo Nicole.

La modelo tuvo a su tercer hijo.

"Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen idea de cuál es la realidad, la situación del otro. Pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda, para hacer un comentario desagradable, sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cuál es la interna", continuó la modelo.

Allí, Nicole contó porqué la maquillaron después de que su hijo naciera: "Veníamos hablando con mi amiga, Luli de la Vega, maquilladora, de que siempre veía a todas salir espléndidas de la clínica, peinadas, maquilladas. Digo: '¡Yo nunca pasé así el alta de mis hijas!'. Y bueno, divirtiéndonos, me dice un día 'quiero ir a conocer a Cruz'. Le digo: 'Dale, venite y, de paso, traete unas cositas y, ya que estamos, hacemos lo que dijimos siempre, ¡salir divina de la clínica!'. Es una íntima amiga, principalmente vino a conocer al bebé y, ya que estábamos, me arregló un poquito. Me divertía, después de estar tres días encerrada".

Neumann habló en Instagram sobre los comentarios que recibió.

"Obviamente, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz. Pero ¿voy a mostrar eso?, ¡No!, son intimidades, de mi marido y de mi bebé, en el peor de los casos, y muestro lo que tengo ganas", reveló muy enojada la mediática.



Y concluyó: "Además de eso, Cruz había ya tomado la teta. Así que me vestí, salí, llegué a casa, me hice la foto de llegada para tener de recuerdo. Y, chau maquillaje, me clavé la joggineta, la remera, el corpiño para amamantar".

Este fue el descargo de Nicole Neumann tras las críticas que recibió



"Me llama mucho la atención las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna, que no sabés cómo fue el detrás... ¡Ni idea de nada!", comentó Nicole Neumann.