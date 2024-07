Furia mandó a Yanina Latorre a "lavarse los dientes" y recibió una fulminante respuesta

Luego de que Yanina Latorre hiciera punzantes comentarios sobre Juliana "Furia" Scaglione por el tibio rating de los programas a los que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) asistió como invitada, se dio un tenso ida y vuelta entre la jugadora y la periodista, con chicanas cruzadas de todo calibre.

Invitada al programa Se picó (República Z), Furia no dudó en arremeter contra Yanina Latorre por sus constantes críticas, y en primer lugar disparó contra LAM al acusar: "Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, dejame vivir".

Luego, la ex Gran Hermano arrmetió contra la panelista de LAM (América) al sentenciar: "Yanina Latorre lavate los dientes porque tenés un olor a mie* en la boca. Lavate los dientes amiga. Te gusta el show, yo te doy show".

Furia arremetió contra Yanina Latorrre. Foto: Captura de video República Z.

Por su parte, Yanina Latorre no se quedó callada y fiel a su estilo le respondió picante a Furia desde su programa en Radio El Observador: "Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?. Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con el casi 70% de los votos del público en contra".

Finalmente, Latorre fulminó a Furia al argumentar: "Desde que salió de la casa, Laura Ubfal, Lorna y el pelot* de Gastón Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. ¿Quién sos, qué hiciste? Bancate la opinión ajena. Y ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mie*, pero solamente cuando la nombro".