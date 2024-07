Diego Ramos se despidió del programa de Carmen Barbieri y contó los verdaderos motivos para renunciar

Baja sorpresiva en el plantel de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en la pantalla de El Trece. Es que Diego Ramos se bajó del ciclo y este viernes explicó los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación.

En relación a su decisión, Ramos sostuvo: "Me voy a conducir un programa de radio por la mañana y después tengo otras cosas también. Para hacerlo breve y rápido, me costó un montón (tomar la decisión de no continuar). De hecho, yo esta semana había pedido tener unos días libres y me quedé. La verdad es que me cuesta un montón".

Luego, el conductor habló de lo bien constituido que estaba el grupo dentro del programa de Carmen: "Es hermoso trabajar acá, es un gran grupo. Toda la mesa es genial, la producción, todos mis compañeros y compañeras".

Una baja en el ciclo de El Trece

A continuación, Ramos potenció la figura de Barbieri: "Y vos Carmen sos una compañera ideal. De verdad, sos una madre televisiva. La pasamos genial. Estamos acá desde muy temprano, te fijas si la gente comió...".

Por último, Diego indicó: "La verdad es que los voy a extrañar un montón, los voy a seguir viendo. Es fácil venir a laburar a Mañanísima. Es un programa que va mutando y vamos aprendiendo nosotros también. Lo genial de este programa son las ganas de que la gente del otro lado la pase bien".

