Preocupación por la salud de Ricardo Canaletti en medio de tensiones con el programa de Carmen Barbieri

En las últimas semanas, Ricardo Caneletti viene atravesando algunas tensiones con el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece), del que es parte como panelista especializado en casos policiales. Y ahora hay preocupación por la salud del periodista, quien permanece internado desde hace un par de días.

De hecho, la propia Barbieri fue la encargada de anunciar que el motivo de la ausencia de Canaletti este míercoles en el magazine matutino, responde a que se está realizando una serie de estudios. En tanto que este jueves en Intrusos (América) ampliaron más detalles sobre la salud del comunicador.

Recordemos que Ricardo Canaletti viene de protagonizar algunas polémicas en el programa de Carmen Barbieri, ya sea por el contenido del ciclo o por la reciente decisión de la producción de enviar a Majo Martino a cubrir algunas instancias relacionadas con la Copa América.

“Hoy estuve averiguando, no le había frenado el sangrado, entonces le iban a hacer una intervención para saber bien de qué se trata. Están preocupados porque siempre que una persona termina internada, preocupa. Él está en La Trinidad, va a estar dos semanas internado. No saldrá en ningún programa por dos semanas”, detalló Sebastián "Pampito" Perelló Aciar en el clásico programa de chimentos de canal América sobre la salud de Ricardo Canaletti.

De todas formas, para llevar tranquilidad, el panelista agregó: “Él igual está sin dolor, está tranquilo, está muy bien atendido. El tema fue que preocupó porque sangraba mucho al orinar. Pero bueno, está bien. De hecho, él tiene un viaje programado a Europa para más adelante”.

En tanto que el mensaje que leyeron en Mañanísima que el propio Ricardo Canaletti le envió a Carmen Barbieri sobre su salud decía: “Hola Carmen, estoy saliendo de la Trinidad, me van a seguir estudiando porque no salió clara la ecografía de vejiga y riñón. Oriné sangre, mucha, y me duele el costado derecho. Estoy tomando muchísima agua y va limpiando. Mañana a la mañana me van a hacer una eco de riñón con contraste y me vuelven a sacar sangre”.