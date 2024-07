Cómo está hoy Aurora, la hija de Felipe Colombo de 16 años

El actor y cantante mexicano de 41 años, Felipe Colombo, fue uno de los tantos famosos que no se quiso perder el estreno del musical School of Rock interpretado por, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Ángela Leiva, Sofía Pachano, Santiago Otero Ramos, Germán “Tripa” Tripel, entre otros.

Colombo no fue solo al evento, Aurora, su hija de 16 años quiso acompañarlo y su look no pasó desapercibido. La adolescente organizó su outfit acorde al evento y se decidió por una onda rockera grunge.

Así esta Aurora, la hija de 16 años de Felipe Colombo

Combinó un jean oversize gastado y un cinturón de color negro con una hebilla ovalada en tono dorado, un body verde de media polera y manga larga, corbata y zapatillas clásicas negras.

Mientras que Felipe fue vestido con un look clásico, con un pantalón sastrero gris, un suéter y saco sobreto negro, el actor completo su outfit con unas zapatillas blancas con detalles celeste de una reconocida marca.

Felipe Colombo, su hija Aurora y su mujer Cecilia Coronado

El cantante y su hija no podían no ir vestidos impecables para la ocasión ya que tienen a una experta en casa que los ayuda. Cecilia Coronado, pareja de Colombo y madre de Aurora, es estilista y diseñadora de vestuario.

Felipe y Cecilia se conocieron en el año 2007 en Pol-Ka donde trabajaban, él como actor en una tira y ella como vestuarista de la productora. Fruto de este amor de “novela” nació Aurora quien es la persona más preciada para ambos padres y así lo muestran en sus redes sociales.

El cantante, que se siente tan argentino como mexicano, vive en el país desde sus 15 años. En ese momento protagonizó la novela furor en los adolescentes “Rebelde Way”, en donde era el novio del personaje que hacía Luisana Lopilato.

Serie que tuvo dos temporadas y hasta el día de hoy el mundo recuerda. Tanto es así que hace unos meses la novela icónica de Cris Morena se presentó, después de 20 años de su episodio final, en Israel, país en donde aman con locura todas las producciones adolescentes argentinas.

El evento se hizo el 25 de abril y, si bien no fueron todos los protagonistas, si estuvo presente Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Coco Maggio, Micaela Vázquez, entre otros.