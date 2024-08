Julián Weich fulminó al Survivor de Marley: “Solo quieren ser famosos, es una…”

Julián Weich pasó por Intrusos y, desde su experiencia por haber conducido Expedición Robinson analizó la actualidad de Survivor, el programa actual de Marley. Contundente, Julián desmenuzó con duros conceptos al envío que se ve por la pantalla de Telefe.

Sin pelos en la lengua, Weich sostuvo: "La verdad es que no lo vi, sí un flash porque te invade la información. Yo lo que volvería a hacer es el Robinson original, porque es el que yo aprendí a hacer y me gustó a mí que, además, tiene trece capítulos ¡Todo cambió! Pero me parece que no hay que perder la esencia del mensaje, de la comunicación, del respeto. En el que yo hice los concursantes tenían la fantasía de vivir en una isla, compitiendo con gente por la supervivencia. No sé, en mi Expedición Robinson se anotaban para sobrevivir, pero en este los participantes se anotaron porque quieren ser famosos. Es distinto".

Hace un tiempo, Julián Weich estuvo invitado al programa Vamos las chicas (Canal de la Ciudad) para hablar su carrera. Durante la charla, el conductor se refirió a los inicios de Un sol para los chicos, el exitoso programa solidario que hace más de tres décadas recauda fondos para colaborar con la causa de Unicef.

Marley conduce Survivor

Así, Weich sorprendió al revelar una inesperada interna sobre El Trece y los primeros años del programa. "Con Un sol para los chicos empezamos remando en dulce de leche. Hoy se juntan millones de pesos gracias a la masividad que logró, pero al principio el canal no lo quería hacer. Les importaba un rábano Unicef", comenzó recordando.

"Yo rompía los quinotos y decía 'hay que hacerlo otra vez'. Los primeros 10 años, que yo estuve conduciendo el programa, lo hacíamos porque yo con Matías Alonso (productor de eventos especiales del canal) y con otro par de locos rompíamos los quinotos para que se haga", reveló.

Weich no se guardó nada

"A todo el mundo no le gusta ayudar. Ni empresas, ni personas. No todo el mundo está pensando en ayudar. Mi objetivo cuando trabajo en algo solidario, no es solamente recaudar fondos. Es transformar a que la gente sea solidaria", agregó para finalizar.