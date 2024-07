A qué se dedica hoy Sebastián Martino, el ganador de Expedición Robinson que era abogado

Últimamente se dijo que Gran hermano era el padre de los realitys, pero en Argentina el primero que desembarcó en la televisión fue Expedición Robinson. El certamen se llevó adelante en el año 2000 aunque en ese momento se emitía por canal Trece.

Hoy la competencia se televisa por Telefe, siendo al principio 25 participantes (ahora 21) y estando a cargo de Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. Hace 24 años eran 16 jugarores, entre los que habían ocho mujeres y siete varones, y quien oficiaba de conductor era Julían Weich.

El ganador de esa edición fue Sebastián Martino, un joven recibido reciente de abogado que quiso, antes de empezar a ejercer, aventurarse y experimentar en carne propia cómo era vivir al límite con la naturaleza.

En el último concejo, el lunes 2 de octubre del año 2000 y tocando picos de 34 puntos de rating, Sebastían se impuso contra Adrián por siete votos a favor contra seis, gracias a la decisión de sus compañeros, convirtiéndolo en el “Robinson” y acreedor de 100 mil dólares.

Así es la vida de Sebastián Martino

“Esto no me hace más ni menos feliz de lo que era, no voy a poder ir al barrio porque la mitad del programa me la pasé llorando, no sé si me siento merecedor, creo que todos teníamos mérito para llegar y somos todos Robinson”, dijo el abogado.

Martino actualmente vive en Colombia, el mismo país en donde se grabó el juego de supervivencia de esta temporada y en una entrevista con un medio local contó cómo llegó a ese lugar después de haber perdido la mitad del premio por el corralito del 2001.

“Llegué ahí con mi mochilita y los colombianos y los portugueses comenzaron a saludarme con mucha familiaridad”, comenzó. Además contó: “Tuve un romance con una de la producción y como todos los extranjeros la vine a visitar a Colombia y aquí me quedé”.

Su paso por la pantalla chica le sirvió a Sebastían para sumergirse en los diferentes formatos televisivos como productor de Caracol, una de las emisoras más importantes del país. Pasó por diferentes realitys y las vueltas de la vida lo tienen hoy siendo “El Juez” en el certamen El Desafío.

Programa que se centra, al igual que el reality del que fue parte, en las pruebas de resistencia, en donde Martino es de temer, luciendo anteojos negros que lo ayudan a meterse en personaje y mostrándose como el más severo al grito de: “Preparados, listos, ya”.