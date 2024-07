Luis Ventura habló como nunca de su ex esposa a 10 años del divorcio

Los viejos ex matrimonios en el mundo del espectáculo suelen traer consigo muchas polémicas por antiguos escándalos. Eso es inevitable de pensar cuando aparece Luis Ventura y se toca el tema de su ex esposa Estelita Muñoz, y más cuando el conductor habló como nunca de su relación con ella a diez años de ese tan resonado divorcio.

El presidente de APTRA tuvo una visita en Intrusos, el programa con el que tiene una larga historia cuando formó parte de este junto con Jorge Rial entre los años 2001 y 2014, excepto 2004. En este ciclo que ahora conduce Flor de la V, Luis fue consultado sobre cómo es su relación con quien fuera su compañera de vida por 28 años y la madre de sus hijos Facundo y Nahuel.

“Con las madres de mis hijos siempre me voy a llevar siempre bien. Trato de que no haya agresiones porque las primeras consecuencias son de los chicos. Entonces yo trato de no entrar en conflicto, llevarme bien, hacerlas pasar lo mejor que se pueda”, contestó ante la pregunta de la panelista Karina Iavicoli.

Hay que recordar que, en 2014, Ventura y Muñoz vivieron una muy tensa separación debido a que el entrenador de Victoriano Arenas reconoció que Antonito, el hijo de la exvedette Fabiana Luizzi, es suyo, luego de que lo negara en repetidas ocasiones. Fue en el mismo programa donde lo confesó y que, además, hasta le propuso abortar ese embarazo. Hoy el niño tiene diez años.

También vale reconocer que, luego de que ese escándalo estalló y derivó en un divorcio hace una década, tanto él como Estelita fueron muy mesurados y hasta reservados sobre el tema. Ninguno de los dos se ha pronunciado más allá de lo que en esos momentos trascendió, y hoy se nota que ambos están predispuestos a tener una relación cordial por respeto a sus hijos.