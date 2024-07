La lapidaria frase de Norberto Marcos sobre el presente de Fátima Florez

Norberto Marcos volvió a hablar del presente de Fátima Florez, luego de la separación de la artista del presidente de la Nación, Javier Milei. En ese contexto, se mostró contundente y muy crítico en cuanto a su análisis.



“La gente me demuestra todos los días que me quiere y estoy muy feliz por eso. Yo sigo haciendo lo que hice toda mi vida, porque antes de Fátima yo tenía una vida y la sigo teniendo. Ahora la vida nos da sorpresas y estamos de vuelta retomando el nuevo camino”, comentó inicialmente el productor teatral en diálogo con Intrusos.

Norberto Marcos y Fátima Florez.



Sobre la posibilidad de que haya una vuelta con Fátima Florez, Norberto Marcos contestó de manera cautelosa. “Viste todo lo que pasó. Lógicamente es una cosa que no tiene vuelta atrás. Yo pensé que todo se iba a dar de otra forma, pero la vorágine de las cosas la llevaron a ella a cosas que ni ella misma se imaginó ni hubiera esperado”, explicó.



Asimismo, con respecto a cómo vio la relación que Fátima Florez tuvo con Javier Milei, sostuvo: “Para mí fue muy sorpresivo todo. Ese cambio de vida fue bastante complicado. Nadie lo esperaba. Yo no veo que Fátima esté como tendría que estar, objetivamente hablando”.



“Es el camino que ella eligió y eso creo que la hará feliz. Retrotrayéndonos al motivo por el cual nos separamos, no creo que lo de ella haya sido una evolución, sino todo lo contrario. Se metió en cosas que no se tendría que haber metido”, agregó Norberto Marcos.

Fátima Florez y Javier Milei.



Una de las cuestiones que más cuestiona el productor teatral fue la decisión de la actriz de mezclarse con la política. “Yo particularmente soy de la idea de que el artista no se debe inmiscuir en política. Hay un dicho que dice que la política es como el carbón: si no te quema, te ensucia”, opinó.



Por último, Norberto Marcos dejó una frase un tanto polémica sobre Fátima Florez. “Ella no tiene nada que ver en todo lo que se la vio envuelta. Todo lo que yo tenía que decirle, se lo dije en su momento. Hoy escucha otras voces”, cerró.