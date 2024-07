El lapsus de Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito que se hizo viral

Hace meses que la relación amorosa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat marcha viento en popa. Y a pesar de los frecuentes viajes que mantienen a la artista a miles de kilómetros de su amado, es claro que el amor que se tienen está muy presente en el día a día de los dos.

Al menos así lo hizo ver Pedro Rosemblat, al aire en Gelatina, con un divertido y tierno acto fallido en referencia a su novia que, luego de unos segundos de desconcierto, hizo estallar de risa a sus compañeros de mesa mientras conversaban sobre temas varios.

Todo sucedió luego de que Marcos Aramburu propuso hacer “Una cena los cuatro, con Pepe…”. Entonces el creador de la señal de streaming preguntó: “¿Y Lali?”. Al ver las caras descolocadas de La Cope, Marcos y Flor Halfon, el conductor se corrigió: "Ah no, perdón, perdón. Nada, nada”.

Para sacarlo del apuro de inmediato llamaron a un corte, aunque en el stream se lo pudo ver a Rosemblat explicando el lapsus ocurrido, tentado de risa. Una divertida escena que generó comentarios de parte de los fans de Gelatina y de la pareja que Lali Espósito y Pepe.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su relación luego de unas vacaciones juntos. Instagram Lali Espósito.

Cabe recordar que Lali y Pedro oficializaron que estaban juntos en febrero de este año, luego de unas vacaciones de a dos en Uruguay, a través de una seguidilla de fotos en el feed de Instagram de la artista que al fin confirmaron lo que durante tantos meses se sospechó: que había romance.

El divertido guiño de Cristina Fernández a Pepe Rosemblat sobre Lali Espósito

En medio de la entrevista que Pedro Rosemblat le hizo a Cristina Fernández en Gelatina, la ex presidenta se dio el gusto de referirse con picardía a la relación que el joven mantiene con Lali Espósito. Todo se dio mientras CFK repasaba su pareja con Néstor Kirchner al hablar de las emblemáticas parejas del peronismo.

"En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?", expresó Cristina, risueña. "No, yo no lo veo, Cristina", respondió Pedro sorprendido y sonriente por el comentario; y ella no contuvo la risa.

Lali Espósito en uno de sus guiños románticos a su novio, Pedro Rosemblat. Instagram Lali Espósito.

"¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?", continuó la ex presidenta, mientras se escuchaban risas detrás de cámaras y Rosemblat trataba de evitar la pregunta sobre su romance con la artista.

"¿Y Pedro y Lali? Digo...", dijo Cristina Fernández de Kirchner, dejando sin palabras al joven. "¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché! Touché, querido. Game over", festejó Cristina, divertida, ante la incomodidad de Pedro.