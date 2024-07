Wanda Nara mostró la millonaria colección de carteras y zapatos que tiene en su piso de Núñez

Wanda Nara sorprendió a sus casi 17 millones de seguidores con la increíble y numerosa cantidad de carteras que guarda en su vestidor. La blonda decidió hacer una limpieza para colocar de una manera aesthetic a todas sus amores.

A través de una historia en su instagram la hermana de Zaira Nara hizo un paneo general de la habitación y empezó diciendo: “Momento de orden… voy a acomodar todo, va a quedar increible”.

El sueño de cualquier mortal, si les gustan los bolsos, zapatos y accesorios, fue lo que se vio en el amplio y elegante vestidor de la, ahora, ex mujer de Mauro Icardi. Mientras veía cómo reestructurar el orden de su closet la cantante se enfrentó a un dilema.

“Es como que a veces digo ‘me quiero deshacer de algo’, pero ¿de qué? si es uno más lindo que el otro”, se preguntó Wanda. Sin dudas el gusto por las marcas en tendencia y sobre todo atemporales es el punto en común al observar tamaña colección.

Wanda Nara abrió las puertas de su closet

Gucci, Versace, Hermès, Louis Vuitton y Dior son las preferidas de la madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, quien además sueña con heredarles el amor por los accesorios a las hijas de Icardi.

Por otro lado, la hija del polémico Andrés Nara se lamentó: “No es que no me gusta lo nuevo, pero no sé, siento que lo vintage me gusta mucho más”. Una infidencia que les compartía a sus seguidores mientras les iba mostrando cada uno de los modelos.

Es de público conocimiento que si a Wanda le gusta mucho un artículo lo compra en todos los colores y reparte uno por cada propiedad para no tener que viajar con tantas cosas sino poder usar lo que desee sin importar la locación.

Para sorpresa de todos, incluso de ella, la empresaria se alegró al encontrar una cartera que pensó que ya no poseía. “Ay, esta pensé que me la había robado cuando entraron en París”, exclamó Nara.

“Resulta que estabas acá. Esto es una felicidad muy grande que acabo de recibir. Lo que lloré por este bolso y estaba acá... Na, na, na”, dijo mientras reía.