El incómodo pase de factura de Mirtha Legrand a Beto Casella

Este sábado por la noche Mirtha Legrand estuvo al frente de una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). Como ya nos tiene acostumbrados, la conductora sentó a su mesa reconocidas figuras del mundo del espectáculo como el conductor Beto Casella; la ex vedette Amalia Yuyito González; la abogada Ana Rosenfeld; y el diseñador Fabián Medina Flores.

Fiel a su estilo, la conductora indagó en diversos aspectos de la vida privada de sus invitados. Así, no dejó pasar una actitud que había tenido Casella y le hizo un reproche en pleno vivo.

"Vos a veces hablás mal de mi. ¿Me querés o no? ¿A la Chiqui la querés?", le consultó sin vueltas. "No, yo me enojé en postpandemia cuando no volvías a la tele porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mi, alguien que te quiere mucho me dijo: ‘Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando’. ¿Si o no?", respondió el conductor de Bendita.

"Sí, así es", respondió Mirtha, a lo que Casella agregó: "Y no me gustó eso, comenté. Digo, ‘no la tengan secuestrada a Mirtha’. Qué puedo decir mal de vos".

Al escuchar el comentario de parte de su invitado, Legrand expresó: "Te agradezco mucho, yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a una cámara y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo".