No quiere saber más nada: la nueva vida de una ex Gran Hermano alejada de la televisión

La última edición de Gran Hermano dejó personajes muy particulares y con sueños de hacerse de un lugar en el medio artístico. Una de ella es Virginia Demo, quien estará alejada de la televisión, pero para cumplir un sueño.



Según se supo en los últimos días, la vida de la oriunda de La Plata cambiará para siempre, ya que recibió una propuesta que tanto esperó durante muchos años y que, de hecho, fue lo que la motivó a entrar al reality.

Virginia Demo, de Gran Hermano, al teatro con Laurita Fernández.



En los últimos días se confirmó que Virginia Demo se sumará a la obra teatral Legalmente Rubia, protagonizada por Laurita Fernández, convirtiéndose de esta manera en la primera integrante de la edición pasada de Gran Hermano que consigue trabajo en el plano artístico, por fuera de Telefe.



“Primero, te quiero dar la bienvenida y decirte que manejamos una alegría muy grande por recibirte y creemos que sos ideal para este personaje”, le dijo Laurita Fernández a Virginia Demo, quien respondió el mensaje con muchísima emoción.



“Yo estoy como loca. Estoy súper feliz y agradecida con la oportunidad. Jamás me imaginé esto”, expresó, muy emocionada, la ex Gran Hermano, quien no ocultó su satisfacción al ver su nombre en la cartelera de la Avenida Rivadavia.

Virginia Demo, en Legalmente Rubia, junto a Laurita Fernández.



De esta manera, Virginia Demo estará en el teatro Liceo, junto a Laurita Fernández, Fede Salles, Mario Pasik y Santi Raimundo, La foto del nombre de la ex Gran Hermano se viralizó rápidamente en las redes sociales.



Virginia Demo se suma a Legalmente Rubia en reemplazo de Costa, quien fuera también panelista del debate de Gran Hermano en la pasada temporada, aunque ella misma descartó que su salida y la llegada de la humorista estuvieran asociadas.