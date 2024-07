Se reveló la primera polémica que rodea a la nueva temporada de "Bake Off": "No quieren saber nada con..."

A principios de mayo, Wanda Nara revelaba por medio de sus historias de Instagram (@Wanda_nara) que fue convocada para conducir la nueva temporada de Bake Off. "Estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos", manifestó la modelo en ese entonces.

Si bien en ese momento no se conocieron nuevos detalles del famoso programa culinario, en las últimas horas se dio a conocer nueva información de lo que será la próxima temporada de Bake Off. Y ya hay una polémica en puerta.

Este jueves en Intrusos, Guido Záffora contó quiénes son los primeros convocados al ciclo. "Están buscando un elenco que engalane las cocinas. La idea de ellos es armar un reality con primeras figuras. Actores, actrices, conductores y conductoras, pero que también después sea rentable para después poder venderlo a plataforma, como hacen con 'Survivor'", dijo el panelista.

Y continuó: "Una de la consigna es que tenga talento. No me refiero a la pastelería, pero sí que sean buenos en lo que hacen y funcionales al show. Los primeros cuatro convocados son Claudia Villafañe, si dice que no, hay plan B con Dalma Maradona. También está casi cerrado Damián De Santo y también Miguel Ángel Rodríguez. Y quien ya está confirmada es Camila Homs".

Pero al mismo tiempo, Záffora destapó la primera controversia que rodea a Bake Off: "Asimismo, me dicen que Telefe quiere figuras y, por ahora, no quieren saber nada con los de 'Gran Hermano', afuera, esto lo dicen desde la producción".

No obstante, Pampito acotó: "Bueno, pero esa es la productora. Después por ahí el canal les quiera poner a alguno porque todavía tienen contratos vigentes".