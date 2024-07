La sincera respuesta de Yuyito González cuando le preguntaron a qué huele Javier Milei

Tras su primera cita con Javier Milei, Yuyito González se explayó en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) sobre los detalles del encuentro con el presidente en el Teatro Colón. Fiel a su soltura, la conductora no tuvo problema en responder cuando una compañera de ciclo le preguntó a qué huele el mandatario.

En primer lugar, González habló sobre algunos aspectos protocolares del palco presidencial que compartió con Milei, y de la chance que tuvo de intercambiar algunas palabras con el líder de La Libertad Avanza durante el interludio de la ópera Carmen, el espectáculo que fueron a ver.

Por otro lado, sobre la posibilidad de enamorarse de Javier Milei, Yuyito González aclaró: "Siempre dije que me parecía un hombre interesante, ahora, paso a paso. Si hubiera otra salida, otra invitación".

"Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos..Yo no intervine ahí, me pareció que no correspondía. Cuando llegó el momento ahí entré", aclaró la conductora dejando en claro que cada uno llegó al Teatro Colón por su parte.

En tanto que cuando le consultaron a qué huele Javier Milei, y luego de que una integrante de Empezar el día le preguntara "si huele a perros", Yuyito González respondió: "Me parece que es una persona que no usa perfume, porque es cierto que a veces vos te acercás a alguien y sentís el aroma a perfume. Me parece que entonces no usa".

Por último, González contó que tras la cita intercambiaron con Milei mensajes en señal de agradecimiento por el buen momento compartido.