Rocío Oliva confirmó que contará intimidades con Diego Maradona en su libro que está escribiendo

A casi 4 años de la muerte de Diego Armando Maradona, su ex pareja, Rocío Oliva, con quien habían llevado una relación que duró 7 años, decidió volcar todo lo vivido con el astro del fútbol sobre el papel y convertir esa historia en un libro de su autoría.

En diálogo con MShow, programa emitido por Ciudad Magazine, la ex futbolista reveló todos los detalles de cómo va a ser su libro en donde se va a poder conocer el Diego del que ella se enamoró.

Aunque su pasión por escribir es reciente Oliva cuenta con un experto para ayudarla. “Estoy escribiendo un libro con un escritor español que me está ayudando porque me conoce a mí, conoció a Maradona y toda nuestra historia”, afirmó Rocío.

“De a poco porque hay mucho para contar, un poco de la vida, del deporte. Muchas personas me habían dicho y después di con la persona indicada, así que estamos en eso”, se sinceró la ex delantera de River Plate.

Rocío Oliva cuenta todo sobre su libro

Sobre el libro la blonda declaró que: “Voy a contar muchas anécdotas y muchas de ellas están acompañadas con fotos, que eso es lo que lo hace mucho más interesante, además le da otro sentido y más realidad”.

“La idea es conocerlo más a él, conocerme más a mí también, conocernos juntos y ver cómo fue nuestra relación de siete años”, agregó Oliva. Mucho se habló sobre la relación que llevaba ella con el barrilete cósmico, pero ahora Rocío abre las puertas de su corazón para que todos puedan conocer la verdad sobre cómo era su vínculo amoroso.

En Mañanisima, programa emitido en canal Trece, le preguntaron a Oliva porque no había tenido hijos con Diego y ella contestó: “Lo hablamos. Cuando él me lo decía yo era joven y no quería. Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no y él me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad”.

“Nunca lo hablamos seriamente… y cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste”, finalizó Rocío.