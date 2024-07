La impactante historia de la participante de Survivor que sobrevivió en Cromañón

Sin duda, una de las historias más fuerte de los participantes de Survivor, el reality de Telefe, es la Giselle Margonari, quien trae a cuestas haber estado la terrorífica noche de la tragedia de Cromañón. Lógicamente, su relato era muy esperado.



Todo se volvió emotivo cuando Giselle se enteró que Martín Lobo, otro de los integrantes del Campamento Norte, fue bombero y que había estado en el incendio de Cromañón rescatando gente como podía. A partir de allí, ella recordó su vivencia.



“Estábamos adelante de todo, empieza el recital y en el primer tema es que sucede todo. Fue increíble, fue justo en el primer tema y el último, no hubo tiempo para nada”, comenzó contando la mujer de 42 años..



“Fue un infierno en vida lo que viví, fue muy fuerte. Cuando se desató esto traté de salir como pude. La gente se me venía encima y la última parte yo no podía ni siquiera respirar y tenía mucha gente agarrándome los pies, las piernas y a lo último por suerte pude salir. Fue lo más fuerte que me tocó vivir en mi vida”, agregó Giselle Margonari, de Survivor.



“Ya no había lugar ni para respirar porque estaba explotado. No entraba ni un alfiler. Cruzamos por donde estaba el fuego, que me cayó y me quemaba, y la última parte fue la peor, porque ya había gente en el piso, había una puerta falsa que tenía cemento, y empecé a caminar y de repente se abrió el camino”, continuó con su relato.

Giselle Margonari, la participante de Survivor que sobrevivió a la tragedia de Cromañón. Foto: @gisellemargonari.



Por otra parte, Giselle Margonari recordó cómo repercutió en su vida la noche del 30 de diciembre de 2004. “Después te pasa algo terrible, sentís como que la muerte te va a perseguir, como que era tu momento y no te llegó, y sentís como una culpa de estar viva. ‘¿Por qué murió esta o la otra chica y todos los que tenía al lado?’. Yo sigo viva y es como que le esquivé a la muerte. Pero yo sentía que mi destino era ese. Se te cruzan un montón de imágenes en la cabeza, de tu familia, amigos, de todo”, explicó.

“Me siento fuerte porque pude sobrevivir a eso y yo soy una persona de por sí fuerte. Viajar tan lejos, no saber a dónde voy, dejar a mi nena, no sé si me quedo sin trabajo, yo creo que más que esto no me puedo arriesgar”, cerró la participante de Survivor.