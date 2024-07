Ulises Jaitt y Alfa casi terminan a las piñas tras discutir al aire

La polémica en torno a los dichos de Toto Kirzner acerca de Pepe Cibrián, y el posterior enojo del dramaturgo, escalaron a tal punto que un debate entre distintas personalidades en ADN, el ciclo conducido por Tomás Méndez en El Nueve, casi termina a los golpes entre Ulises Jaitt y Alfa, el ex participante de Gran Hermano.

Tratándose de dos personas que suelen defender férreamente sus posiciones, no era de extrañar que algún contrapunto pudiera terminar subiendo el tono de la conversación. Fue un comentario del hermano de Natacha Jaitt el que llevó al enojo del ex hermanito.

Alfa, acostumbrado a las peleas en sus visitas a distintos programas de TV

"¿Alfa vos sabés lo que es, cuando le dijiste lo del desodorante a Coty?" dijo Ulises en referencia aun incidente viejo con otra participante de la edición de Gran Hermano. "No te permito, traeme las pruebas. Yo no le dije nada, estás hablando pavadas, fue editado" le contestó, visiblemente enojado Alfa.

La conversación siguió con acusaciones cruzadas, cuando Alfa le dijo "A mí no me podés comparar con esa lacra. No te permito que me digas 'a vos te pasó lo mismo'. Estás confundido". "No te estoy comparando. Dijiste cosas homofóbicas en la casa de Gran Hermano. No te hagas el moralista" disparó Ulises.

El posteo que Ulises compartió desde su cuenta @ulisesjaitt

Si bien la discusión parecía haber terminado, Jaitt contó desde su cuenta de X que Alfa siguió insultándolo una vez terminado el programa, amenazándolo con pegarle. "Al término del programa, Alfa de Gran Hermano me empezó a insultar y me amenazó con cagarme a trompadas. Le dije que elija una esquina y el cagón huyó". Hasta el momento, la otra parte no realizó ningún descargo sobre cómo terminó la discusión fuera del aire.