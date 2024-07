Migue Granados opinó sobre el enojo de Pepe Cibrián con Toto Kirzner por sus palabras en Olga

Migue Granados, el conductor del programa más escuchado y uno de los dueños del canal de streaming Olga, dio la cara tras la polémica suscitada a partir de las palabras de Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar, acerca de una situación que vivió Pepe Cibrián, quien se enfureció tras escuchar al joven.

En una entrevista brindada a Intrusos, del canal América TV, admitió el mal accionar de su compañero. "Me quería morir cuando lo vi. El problema está de nuestro lado, de Toto puntualmente. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo, pero cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la de una piba que vivía en la calle" aunque aclaró que no cree que Toto "se burle de eso".

Pepe Cibrián, enojado con lo sucedido en Olga

A su vez, también aclaró que entiende el enojo del director y autor teatral "Valido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha. Quedó muy banalizada la lucha inicial sólo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta. A veces se agrede y se pide disculpas, somos personas y puede pasar. Yo lo quiero a Cibrián, es una eminencia. Me angustié mucho" concluyó el conductor del programa Soñé que Volaba.

El enojo de Pepe Cibrián surgió a partir de un fragmento del programa en el que participan Martín Rechimuzzi, Noelia Custodio, Toto Kirzner y Evelyn Botto, quienes a partir de una anécdota que contaba el hijo de Adrián Suar se rieron al aire de la historia en la que el productor teatral contaba su lucha para adoptar a una nena de 5 años que vivía en la calle.

Toto Kirzner, apuntado por Cibrián tras sus dichos en Olga

Furioso, lanzó una serie de sentidas palabras que fueron escuchadas atentamente por los trabajadores del mismo programa en el que Granados hizo su descargó. Según dijo, irá a juicio contra el canal y planea donar la indemnización, de existir, a La Casa del Teatro.