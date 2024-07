Que le escribieron los fans de Oriana Sabatini a la ex de Dybala en medio de su casamiento

El amor explota y se desparrama por todas las direcciones a su alrededor. Oriana Sabatini y Paulo Dybala transitan por horas majestuosas, de esas que se viven en escasas ocasiones y que trascienden para siempre. Los famosos acaban de celebrar su boda soñada para sellar su compromiso.

El futbolista y la cantante lograron cumplir ese anhelo de caminar por el altar durante el sábado, en un evento a todo trapo que se llevó a cabo en un casco de estancia impresionante en la provincia de Buenos Aires, el mismo espacio que cobijó otros casamientos resonantes como el de Nicole Neumann.

Hace varios días que la atención de la opinión pública se posa sobre Oriana y Paulo, por la trascendencia de sus figuras y por temas subyacentes que provocaron controversias, principalmente la trama misteriosa de la ausencia de Gabriela Sabatini, la tía de la novia.

Paulo y Antonella en su época de novios.

Otro de los focos peculiares se centró en la ex novia de Dybala, esa joven con la que se mudó a Europa allá por 2014 y con la que vivió una historia de pareja durante más de cuatro años. En definitiva, Antonella Cavalieri padeció un efecto colateral, con la montaña de comentarios en su contra.

¿Qué pasó? La ex de Paulo posteó una foto en el estadio de Miami donde la Selección Argentina se consagró campeona de la Copa América, el pasado domingo. Una publicación regular, cotidiana, pero que se transformó en un disparador de reacciones de toda índole.

Así, Antonella recibió en su Instagram concepciones picantes como “Fuiste porque no está Dybala” y “Él se casó”. Mientras que otros la apoyaron con textos como: “Hermosa mujer”, “Diosa”, “Qué linda” y “Dios te bendiga, sigue con esa humildad y belleza que tenés”.

En ese mar de interacciones, algunos internautas le enviaron palabras positivas: “Uf, lo que se perdieron. Preciosa, toda un bombonazo”, ”Ella es preciosa, no como la actual del ex que solo vive de la tarasca de Gaby (Sabatini) y ni siquiera sabe cantar, porque ladra peor que los perros”. Los comentarios que le hicieron a la ex de Dybala.

El cierre del noviazgo de Dybala y Cavalieri estuvo signado por versiones de todo tipo, principalmente referían a posibles engaños del futbolista. La propia Antonella declaró en ese momento: “Él siempre negó que tuviera otras historias, pero en un cierto punto dejé de creerle. Me saqué la venda de los ojos, armé mi valija y me fui”.