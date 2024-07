Los 6 futbolistas de la Selección que fueron a la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Este sábado se realizó una de las bodas de futbolistas que más se hicieron esperar durante los últimos años. Paulo Dybala, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y figura indiscutida de la Roma, finalmente se casó con Oriana Sabatini tras seis años de noviazgo, desde que empezaran a salir en 2018.

Si bien la Joya no fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte del plantel que salió campeón de la Copa América 2024, se mantuvo al tanto de lo que sucedía en Estados Unidos con el combinado nacional. De hecho, tras la consagración, posteó una foto del equipo levantando la copa con la leyenda "Qué hermoso volver a ver este grupo levantar un trofeo", demostrando que a pesar de no haber sido tenido en cuenta, seguía apoyando al equipo.

El vínculo afectivo que mantuvo con sus compañeros se hizo evidente con la presencia de varios de los jugadores bicampeones de América que asistieron a la glamorosa ceremonia celebrada en el Dok Haras de Pilar. Fueron seis en total: Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes (con quien comparte plantel en la Loba), Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Rodrigo De Paul.

Enzo Fernández, acompañado de su pareja, Valentina Cervantes, fue uno de los futbolistas de la Selección que asistieron al casamiento de Dybala y Sabatini. (Foto: Instagram @fida.makeup)

Todos ellos dijeron presente en compañía de sus respectivas parejas. El único que no fue acompañado fue el Motorcito, quien actualmente se encuentra soltero. Aunque se dio un particular encuentro con la cantante Tini Stoessel, con quien mantuvo una relación de más de un año y con quien no se veía desde su separación en agosto del 2023.

Más allá de estos invitados de lujo que estuvieron para celebrar junto a Dybala y Sabatini, hubo otras ausencias notables por parte de jugadores de Argentina. Quizá la más destacable sea la de Lionel Messi, quien se quedó en Estados Unidos tras la finalización de la Copa América. Otros que se quedaron al margen por un compromiso deportivo fueron Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli, concentrados en París para los Juegos Olímpicos.