Gran Hermano: Furia se cansó y reveló toda la verdad sobre su desvinculación de Telefe

Luego de tantos idas y vueltas, finalmente Furia quedó desvinculada de Telefe y podrá tener libertad absoluta para moverse dentro de los medios. Ahora, y en medio de la cantidad de versiones que indican que fue el propio canal quien tomó la decisión de apartarla, fue la propia ex participante de Gran Hermano quien salió a contar su verdad.

"Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho", aseguró sobre el final de su vínculo contractual con Telefe.

"No hable mal (deTelefe). Yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas. Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos", agregó. "No se habla más o se habla en buenos términos", sumó par luego remarcar que no la "echaron".

"Yo también merezco trabajar. Ellos por el momento tienen otro tipo de actividades y están con una reestructuración de la empresa. Esto no significa que algún momento no nos volvamos a ver. Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos", concluyó.