Yanina Latorre reveló su costumbre más tóxica con su marido Diego Latorre

Yanina Latorre es una persona con poquísimas pulgas que hizo de su personalidad irascible y sin filtros todo un sello propio en el panelismo argentino. Un estilo que la angelita estrella de LAM despliega en todos los ámbitos de su vida, también, claro, en el día a día con su marido, Diego Latorre.

Los roles están claros en la pareja de los Latorre: Yanina es la que resuelve, Diego es quien “descansa” completamente. Y esa actitud pasiva del comentarista deportivo más de una vez saca de quicio a la rubia y la lleva a tomar acción de manera drástica. Por ejemplo, bloqueando a su marido frecuentemente de su chat de WhatsApp.

“Me la paso bloqueándolo”, reconoció Yanina Latorre en el programa de stream que conduce en Bondi Live, donde suele contar las internas de su matrimonio ante una pareja joven. Sin embargo, la panelista de América sabe que, en ocasiones, lo suyo es excesivo. “Lo peor es que el otro día lo bloqueé por algo tremendo pero ahí me di cuenta que yo estoy loca”, dijo.

Acto seguido, Yani recordó uno de los últimos cruces que tuvo con Diego Latorre, en medio de un viaje a Europa. “Tarjeta SIM virtual que usamos para los datos que usamos afuera…. Mi marido es un inútil, todo lo hago yo. Y a cada rato es ´me conseguís´, ´me das´, ´me pasás´, ´qué hago´…”, introdujo la rubia.

Yanina Latorre contó intimidades de su matrimonio con Diego Latorre. Instagram Yanina Latorre.

“Imaginate, al tipo se le acabaron los datos de la tarjeta SIM virtual que se la puse yo, se la instalé antes de ir a Alemania, imaginate cuando se le acaba y le tenés que poner otra…”, siguió, y agregó: “Yo dije ´este tipo no va a poder nunca´. Le mando el código de barra y le armo como una sucesión de screenshots. A la mañana me levanto y me dice ´la SIM virtual que me mandaste no anda´. No, no es que no anda, ¡sos un inútil!”.

Yanina Latorre en Radio El Observador, donde trabaja junto a su marido Diego y su hijo Dieguito. Instagram Yanina Latorre.

El freno que se pone Yanina Latorre cuando la ataca la ira

“´¡Te das cuenta!´ empecé a gritarle como una loca. ´¡Me arruinás la vida!´. Empecé a gritar y a insultar y él me pone ´bueno, okey´. Me trata como a los locos. ´La probó acá mi técnico y dice que no anda´. ´¡Es un pelotudo como vos!´”, siguió Latorre con su relato.

Entonces, para cerrar el cuento, Yanina contó lo que suele hacer para ponerse un freno a sí misma cuando se ve desbordada por la ira: “Cuando yo empiezo a insultar, te bloqueo para no seguir”. ¿Cómo siguió el drama? “Pasó media hora, me escribe un mensaje de texto y me dice ´¿me podés desbloquear y ayudar de nuevo?´”.