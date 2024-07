Pamela David reveló un dato íntimo sobre Daniel Vila: "Él es de esos..."

Este jueves en Desayuno Americano, de América TV, Natalie Weber enseñó un fragmento de Sarasa, el programa de radio de Mariano Peluffo y Julieta Prandi, en la que el conductor y la actriz hablan sobre la "ropa en situación de silla", es decir, prendas que no están limpias pero tampoco para lavar y que terminan en una silla o banqueta del cuarto.

Al terminar el clip, Pamela David opinó: "No, no me banco la ropa en situación de silla, necesito tener todo definido: o está para lavar o está para usar".

Natalie Weber le consultó a Pamela si su marido era ordenado con la ropa. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En ese momento, Weber le preguntó a la conductora cómo se comporta Daniel Vila en su casa: "¿Y Daniel? ¿Daniel se saca la ropa que no manda a lavar, la dobla y la cuelga? No te creo".

La modelo contó que le gusta mantener el orden, sobre todo en su habitación. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Él es de esos. Yo aprendí también que el orden es el que te ordena lo demás, el orden de tu cuarto sobre todo. Para mí, tiene un sentido de energía", reveló Pamela David.

Esto fue lo que contó Pamela David en Desayuno Americano sobre Daniel Vila

"En mi vestidor, que es más chiquitito, tengo que tener todo ordenado y lo que está sucio lo tengo que mandar al lavadero para que lo laven. ¿Cómo va a haber algo dando vueltas? ¡Es un horror!", expresó la modelo.