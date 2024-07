Se reveló el motivo por el que Furia y Telefe rompieron el contrato de común acuerdo

Este miércoles, Laura Ubfal sorprendió a todos al revelar en su cuenta de X (@laubfal) que Telefe rescindió su contrato con una famosa figura que participó en Gran Hermano 2023.

"Primicia @FuriaScaglione y @telefe rescindirán su contrato de común acuerdo", contó la expanelista del debate del reality.

El posteo de la periodista de espectáculos. Créditos: captura de pantalla X @laubfal.

Más tarde en Intrusos, Ubfal brindó detalles de lo ocurrido entre el canal de las tres pelotas y la exjugadora de Gran Hermano. "Ella misma dijo que era la única que tenía un contrato. De común acuerdo, entre Juliana Scaglione y Telefe, se rescinde el contrato. Ella pidió esta liberación".

"Laura y te pregunto, porque en general Juli Poggio y todos los otros siguen vinculados a Telefe...", le preguntó Flor de la V; y la periodista de espectáculos la interrumpió: "Algunos sí, otros no. En el caso de Virginia (Demo), Telefe le dio permiso para hacer teatro".

Esto fue lo que contó Laura Ubfal en Intrusos sobre "Furia" y Telefe

"Porque hubo un cambio. Antes, toda la parte comercial de ellos la manejaba Kuarzo, ahora hay una persona encargada, un gerente de Telefe importante, que se ocupa de todo el seguimiento, los eventos y lo demás. Pero en este caso se ve que hubo un pedido de 'Furia', una decisión del canal y un acuerdo mutuo para rescindir el contrato", explicó Laura.

"Entonces, no la consideran tan figura como ella cree que es... si el canal la suelta. A no ser que ella se haya puesto furiosa y haya dicho ‘me quiero ir a toda costa’ y ellos le hayan dicho ‘bueno, ya está, andá porque esto se está complicando", opinó Karina Iavícoli.

Antes de dar a conocer la novedad, en "Intrusos" mostraron una nota que le realizaron a "Furia". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En una nota que dio "Furia" a Intrusos en las últimas horas, la exparticipante de "la casa más famosa del mundo" comentó que uno de los conflictos que tenía con el Telefe era por la cuestión económica: "Charlé con ellos en primera instancia, cuando pedimos un comunicado para que la gente deje de pedir dinero en mi nombre, porque a mí eso me puede perjudicar. Ellos no me dieron respuesta, no hicieron el comunicado. Por ende, yo lo hice desde mis redes para avisar a la gente que deje de poner (dinero) en un pozo que no sé de quién es, porque no es mío".

Y continuó: "Por eso yo me empiezo a enojar con el tema de mi imagen, de 'che, y mi derecho de imagen'. No tengo ninguna pelea con ellos, o sea, siempre nos tratamos bien. Es un reclamo mío de que 'tienen mi derecho de imagen, por qué no pelearon por el mío'. Ahora hay una reunión con Paramount+ de la cual yo no fui llamada. Para el viernes tengo una respuesta". Minutos después de que dieran a conocer la entrevista con "Furia", se supo la novedad del fin del contrato.