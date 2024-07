Marina Calabró reveló qué hizo para superar a Rolando Barbano

Las últimas semanas fueron una montaña rusa de sentimientos para Marina Calabró desde que, el 16 de junio, se subió al escenario de los Martín Fierro de Radio a recibir su premio y se lo dedicó a Rolando Barbano, “su amor” no correspondido, quien no tuvo el mismo gesto para con ella.

Y de regreso de sus vacaciones a Miami para alejarse del escándalo mediático a la que se le sumó su salida de Radio Mitre, Marina Calabró se sinceró con su amiga Nancy Duré para Socios del espectáculo, repasó lo sucedido con Rolando Barbano y dejó una reflexión.

“Estoy bien. Me hizo re bien el viaje. No esperaba que me hiciera tan bien. Me fui muy bajón. Me fui menos cuatro y volví seis, arrimando al siete”, arrancó la periodista de espectáculos, luego de su estadía en la ciudad de Florida donde, dijo, se “operó” de los portales para “hacer un detox”.

Alejada de Buenos Aires y de su ex compañero de Lanata sin filtro, Marina señaló que pudo mirar hacia adentro y analizar la situación que precipitó durante la entrega de premios en la que fue distinguida como Mejor Columnista de Espectáculos.

Marina Calabró y Rolando Barbano, su ex, en el cumpleaños de Yanina Latorre.

“Revisé un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca. Yo soy bastante culpógena. Entonces, traté en este viaje de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás”, dijo, y agregó: “Hice autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas”.

Acto seguido, la hija de Juan Carlos Calabró mencionó a su hermana Iliana y a un comentario puntual que hizo en los últimos días en un móvil acerca de que nadie puede “juzgar a quien expresa un sentimiento”, como lo hizo ella aquella noche de gala.

Marina Calabró le dedicó su Martín Fierro a Rolando Barbano, "su amor" no correspondido.

Marina además opinó sobre la actitud que mostró el periodista de policiales al no mencionarla al agradecer su estatuilla: “También es respetable que no somos todos iguales y no tenemos la obligación de expresarnos de la misma manera, y también es válido y no merece un cuestionamiento”.

Marina Calabró le pidió disculpas públicamente a su hermana Iliana

Luego de aclarar que con Barbano “no hubo ningún tipo de acercamiento” y que “el tiempo hará lo suyo”, Marina Calabró destacó que su hermana Iliana siempre está para saltar por ella “cuando las papas queman” y terminó pidiéndole disculpas públicas por las veces en las que se enojó con ella.

“Ella siempre está. Yo me enojo fácil con ella, pero más allá de eso, ojalá tuviera la capacidad de enojarme con todo el mundo con quien tendría que enojarme cómo lo hago con Iliana”, reconoció. “No está bueno, eso de que ´porque te quiero te aporreo´. Así que hago autocrítica…¡Perdón, hermana!”. Marina Calabró agradeció a su hermana Iliana por apoyarla siempre.

Así las cosas, la periodista concluyó que le da “un poco de odio” cuando quienes la rodean le hablan del “aprendizaje” que le va a quedar. “Porque, ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla”, cerró.