La pesadilla que vivió Majo Martino en la final de la Copa América: “Me robaron todo y me…”

Anoche finalizó la Copa América coronando como bicampeón al seleccionado argentino. La albiceleste venció 1 a 0 al conjunto colombiano en tiempo de alargue, gracias a la definición del delantero y goleador “El Toro” Lautaro Martinez, quien tuvo un excelente desempeño en el torneo.

Aunque el resultado fue el deseado para todos los argentinos, la previa del encuentro fue opacada por la desorganización y los incidentes en el ingreso al estadio Hard Rock Stadium, debido a que habían muchos simpatizantes de ambos equipos queriendo entrar sin los boletos correspondientes.

Majo Martino, panelista de Mañanisima, programa que conduce Carmen Barbieri por canal Trece, fue a cubrir los partidos de Argentina en el país del norte. Lamentablemente su felicidad por la victoria de la Scaloneta se diluyó por el mal momento que tuvo que atravesar.

“A Majo Martino le robaron la cartera. Le robaron todo. Nadie está preparado para que lo roben, pero te vas a Estados Unidos, primer mundo, y no pensás que vas a ver el desastre que vimos”, comunicó Estefi Berardi, compañera del ciclo.

Esta mañana Martino salió en un móvil en vivo en Mañanisima para contar cómo fue la situación y llevar tranquilidad. Majo comenzó diciendo: “Ganamos la Copa América. La felicidad es total, pero la noche de anoche fue de felicidad y también caótica”.

“El ingreso a la cancha fue tremendo. Fue muy angustiante estar en ese lugar. Es la primera vez que paso una cosa así. Avalancha, gente empujando, niños llorando, ensangrentados”, detalló la panelista.

Además sobre los motivos por los que ocurrieron los incidentes, la modelo afirmó: “Esto sucedió porque hubo falsificación de entradas”. Luego, sobre el robo, describió: “A mí me abrieron la cartera, en medio del tumulto y me sacaron todo. Yo no quise dejar la plata en el hotel, salí apurada, y me sacaron toda la plata que tenía”.

Majo Martino contó todo sobre el robo que sufrió en la final de la Copa América

La influencer se tomó unos minutos para contar en qué situación se encontraba esta mañana y declaró que: “Gracias a Dios los documentos los tengo. Hoy estoy sin un dólar, en ese nivel estoy”. Aunque, llevando tranquilidad, finalizó comunicando: “Igual estoy con la tarjeta de crédito”.