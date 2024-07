Julieta Poggio contó su técnica infalible para chapar en los boliches

Se sabe que pasar por la casa de Gran Hermano es un antes y un después en la vida de cualquiera. Gran ejemplo de esto es Julieta Poggio, que tras estar en la casa más famosa, vive un gran presente laboral en el espectáculo infantil Zoom, Acércate Más.

Viviendo una relación de pareja abierta, Juli estuvo en Nadie Dice Nada (Luzu TV) y habló de su técnica para "chapar" en un boliche: "Me gusta enamorarme todos los días, me enamoro un ratito, después se me pasa. Si tengo ganas de chapar, es un ‘¿chapamos?’. Bailamos un toque y digo ‘¿cuánto tiempo más?’. Es pregunta y bueno... Casi siempre me sale bien. Es más simple. Después ya está, chau", sostuvo Poggio, antes las risas de los integrantes del programa.

Previamente, y sobre la relación que mantiene actualmente, Poggio lejos estuvo de negarla y dijo: "Me cambió mucho la cabeza, me hizo un click. Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha, y al mismo tiempo estar soltera. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo. No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí… Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno su vida. No se miente, pero si me pregunta, le informo. A mí me encanta hablar las cosas. Ya no soy más celosa”. El hombre que estaría en pareja con Juli es Joaquín Codes, mendocino y Licenciado en Comercio Internacional.

La modelo tiene una pareja abierta

Hace unos días, Julieta Poggio compartió una emotiva reflexión luego de que le tocara vivir una dolorosa situación. La ex Gran Hermano utilizó sus redes sociales para contar un episodio que le tocó vivir de cerca. Entre lágrimas, Julieta contó detalles de lo sucedido y como esto le ayudó a reflexionar.

En la publicación, Poggio se mostró con los ojos llorosos y aseguró que vivió un fuerte episodio. "Buen lunes para todos. Nunca soy de hace estas cosas", comenzó expresando.

Poggio participó de Gran Hermano

"Hoy hubo una simple situación que me hizo replantearme por todas las pelotudeces que me quejo día a día. Fui a coserme las cortinas de pelo y había una chica probándose pelucas porque no tenia pelo, no me pude contener y decirle lo hermosas que le quedaban todas", agregó.